ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральцы этим летом получили 30 посылок с пчелами

Фото: 
russianpost.ru
Общество
Сегодня, 15:04

В этом году пчеловоды Челябинской области получили 30 посылок с живым грузом – пчелами. Насекомые пересылаются в специальных воздухопроницаемых емкостях ускоренным способом курьерской службой Почты России с мая по август.

Как сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи по Челябинской области, к живому грузу прилагается ветеринарное свидетельство. На посылке с пчелами делается отметка «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать». Как правило, одна посылка содержит несколько контейнеров с пчелами. В каждую емкость помещается одна пчелиная матка и девять рабочих пчел.

На время доставки в контейнеры закладывается специальное питание для насекомых. Подкормка для пчел (Канди) готовится из меда и сахарной пудры и имеет консистенцию теста. Рабочие пчелы едят это лакомство, вырабатывают маточное молочко. Им они кормят пчелиную матку.

«Участникам экспериментальной группы поступают пчеломатки из нижегородского питомника. В этом году я уже получил одну посылку из Нижнего Новгорода. Пчелы породы Карника доехали в целости и сохранности. Скоро должна поступить вторая посылка», – рассказал челябинский пчеловод Владимир Павлов.

Как отмечают сотрудники курьерской службы Почты России, в среднем пчелы доставляются за 2–3 дня. Большая часть таких посылок поступает в Челябинскую область с юга России: из Краснодарского края и Ростовской области.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 11:40
В Челябинской области за сутки выявлено 138 случаев коронавируса
Сегодня, 10:54
Алексей Текслер во вторник работает в Варне
Сегодня, 10:43
В Красноармейском районе бьют тревогу – ситуация с ковид ухудшилась, а тесты не делают
Сегодня, 09:50
Во вторник православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Вчера, 22:06
В Челябинской области от урагана уже пострадало часть населенных пунктов
Вчера, 21:33
Фактчекинг или как проверить правдивость новости
Вчера, 18:07
Текслер – о засухе в регионе: Мы не оставим селян в беде и окажем им всю необходимую помощь
Вчера, 16:00
В Златоусте дорожники всерьез взялись за вторую значимую для города улицу
Вчера, 14:41
В Челябинской области снижается заболеваемость бешенством среди животных
Вчера, 14:03
Коронавирусу не удалось сорвать весенний призыв в Челябинске и области
Среда обитания
Сегодня, 10:00
Аномальной жары в Челябинской области до конца лета больше не будет
Среда обитания
Сегодня, 13:28
В горнозаводской зоне Челябинской области – мусорный коллапс
Новости
Сегодня, 14:47
Общество
Как предприниматели Южного Урала реально оценивают свои перспективы узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 14:22
Общество
В нацпарке «Таганай» построят новые объекты
Сегодня, 14:04
Общество
Поезд Челябинск – Новороссийск возобновляет курсирование на ЮУЖД
Сегодня, 13:11
Общество
Челябинский вуз снижает цены для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ
Сегодня, 12:35
Экономика
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
Материалы рубрики
Сегодня, 14:47
Общество
Как предприниматели Южного Урала реально оценивают свои перспективы узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 14:22
Общество
В нацпарке «Таганай» построят новые объекты
Сегодня, 14:04
Общество
Поезд Челябинск – Новороссийск возобновляет курсирование на ЮУЖД
Сегодня, 13:11
Общество
Челябинский вуз снижает цены для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ
Вчера, 16:00
Общество
В Златоусте дорожники всерьез взялись за вторую значимую для города улицу
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика