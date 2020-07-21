Южноуральцы этим летом получили 30 посылок с пчелами

В этом году пчеловоды Челябинской области получили 30 посылок с живым грузом – пчелами. Насекомые пересылаются в специальных воздухопроницаемых емкостях ускоренным способом курьерской службой Почты России с мая по август.

Как сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи по Челябинской области, к живому грузу прилагается ветеринарное свидетельство. На посылке с пчелами делается отметка «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать». Как правило, одна посылка содержит несколько контейнеров с пчелами. В каждую емкость помещается одна пчелиная матка и девять рабочих пчел.

На время доставки в контейнеры закладывается специальное питание для насекомых. Подкормка для пчел (Канди) готовится из меда и сахарной пудры и имеет консистенцию теста. Рабочие пчелы едят это лакомство, вырабатывают маточное молочко. Им они кормят пчелиную матку.

«Участникам экспериментальной группы поступают пчеломатки из нижегородского питомника. В этом году я уже получил одну посылку из Нижнего Новгорода. Пчелы породы Карника доехали в целости и сохранности. Скоро должна поступить вторая посылка», – рассказал челябинский пчеловод Владимир Павлов.

Как отмечают сотрудники курьерской службы Почты России, в среднем пчелы доставляются за 2–3 дня. Большая часть таких посылок поступает в Челябинскую область с юга России: из Краснодарского края и Ростовской области.