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Южноуральцы могут приобрести открытку с видами Таганая

Красоты национального парка «Таганай» в Златоусте (Челябинская область) поместили на открытку. К 30-летию создания нацпарка изготовили 1300 фотокарточек.

На открытку поместили снимок с Двуглавой сопкой и панорамой Большой Каменной реки. Помимо покупки карточки южноуральцы смогут сделать оттиск специальным почтовым штемпелем, который изготовили к юбилею нацпарка.

«Предыдущие серии почтовых открыток о Таганае выходили лишь в начале 20 века и были черно-белыми, - рассказала исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. – Я не сомневаюсь, что карточка, выпущенная в 21 веке и посвященная 30-летию национального парка, не только пополнит коллекции филокартистов, но и отправится в разные уголки России и мира».

Почтовую карточку можно купить в Челябинске в отделении Почты России (улица Кирова, 165) и в Златоусте в отделениях Почты России (улица Ленина 5, проспект Гагарина, 1 линия, 16 и улица Аносова, 257).

Штемпель хранится в почтовом отделении Златоуста на улице Аносова, 257. Сделать оттиск с символикой «Таганая» могут все желающие.

«Выпуск почтовой продукции – один из способов рассказать о достопримечательностях региона всему миру, привлечь в нашу область новых туристов. «Таганай», безусловно, - один из самых узнаваемых символов Южного Урала. Поэтому Почта России поддержала инициативу национального парка выпустить почтовую продукцию», - отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

Карточка содержит знак почтовой оплаты – литеру В – для ее отправки в любой российский регион дополнительных марок не потребуется.

Добавим, шестого марта в Центральной усадьбе «Таганая» организуют мобильный почтовый пункт. Там можно будет подписать открытки и погасить их специальным штемпелем. В торжественном гашении будут участвовать и представители 14 национальных парков и заповедников Урала, которые соберутся в Златоусте, чтобы обсудить старт проекта «Великий Уральский путь» и поздравить «Таганай» с юбилеем.

Фото: телеграм-канал «Таганай News»