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Южноуральцы надеются избежать штрафов, катаясь на машинах с иностранными номерами

Общество
Сегодня, 16:46
Автор: 
Мария Белова

На дорогах Челябинской области появляется все больше автомобилей, зарегистрированных в государствах – членах ЕАЭС. Камерам фото- и видеофиксации они не видны, однако штрафы все равно будут: начальник УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Харцызов рассказал о том, какие наказания ждут водителей этих транспортных средств.

«Наши граждане приезжают в страны ЕАЭС, оформляют там временное проживание, покупают и регистрируют на себя машину, а потом возвращаются в Россию и пользуются ей здесь. Привлечь этих водителей автомобилей к административной ответственности за нарушение ДТП, фиксируемых средствами фото- и видеофиксации, становится невозможно, так как у нас нет баз данных других государств», – объяснил Андрей Харцызов на брифинге в «АиФ».

Он напомнил, что купив автомобиль в одном из государств – членов ЕАЭС, граждане России обязаны в течение десяти дней с момента приобретения поставить машину на государственный учет. Если этого не сделать, то будет штраф от 500 до 800 рублей, при повторном нарушении – лишение водительских прав от одного месяца до трех. Сотрудники ГИБДД обращают особое внимание на автомобили с иностранными номерами на дорогах.

Чтобы поставить машину на учет, нужно обратиться в таможню. Если же транспортное средство принадлежит приехавшему на нем в России гражданину ЕАЭС, то в течение года на учет можно машину не ставить. Однако передача этого автомобиля гражданину РФ – нарушение. Штраф – изъятие машины.

 

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Автор: 
Мария Белова
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