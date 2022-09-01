Южноуральцы смогут получать вознаграждения за оплату услуг ЖКХ

С первого сентября 2022 года жители Челябинской области смогут получать кешбэк (денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров, услуг) за оплату услуг ЖКХ, входящих в единую квитанцию «Уралэнергосбыт». Это станет возможным благодаря акции платежной системы «Мир», проводимой в содружестве с «Уралэнергосбыт».

Как сообщает пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт», размер кешбэка - 1%. «Максимальную сумму возврата смогут получать жители Челябинска, так как они имеют единую платежку за электрическую энергию, теплоснабжение и ГВС, а кешбэк рассчитывается со всей суммы платежа», - пояснили в компании.

Для того чтобы стать участником акции и получать кешбэк с каждой оплаты нужно, во-первых, зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности. Для этого нужно ввести номер карты в специальном окне в личном кабинете/ мобильном приложении «Уралэнергосбыт» (доступно в AppStore и Google Play), либо в личном кабинете Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт».

Во-вторых, необходимо будет оплачивать коммунальные услуги, включенные в единую квитанцию «Уралэнергосбыт», картой «Мир» в период с первого сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года в любом из трех сервисов на выбор: в личном кабинете «Уралэнергосбыт», в мобильном приложении или личном кабинете Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт».

Кешбэк будет возвращаться на карту «Мир», с которой производилась оплата, в течение 5-7 дней после ее совершения.