01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждения за оплату услуг ЖКХ
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
01.09.2022
Бегавшую по Магнитогорску обезьянку забрал хозяин, их встрече помогли полицейские
31.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2022
Челябинские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты движения
31.08.2022
В Еткуле «обкатали» проект для подростков «Территория закона»
Южноуральцы смогут получать вознаграждения за оплату услуг ЖКХ
02.09.2021
Южноуральцы не торопятся платить за потребленную электроэнергию
02.08.2021
Жителям поселков Джабык и Запасное, чье жилье пострадало от огня, спишут долги за электричество
01.07.2021
С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %
10.03.2021
Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022