03.02.2022
Власти Украины ограничат выезд из страны для граждан призывного возраста
03.02.2022
Россиян защитили от покупки аварийного жилья
03.02.2022
За личностный рост ответишь: в Госдуме предложили лицензировать бизнес-тренинги
03.02.2022
Коронавирус внес изменения в планы златоустовских ватерполисток
03.02.2022
На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак
03.02.2022
В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте
Южноуральцы солидарны с депутатом Госдумы: школьные учителя должны уметь системно противостоять буллингу
02.02.2022
Школы в Челябинской области будут самостоятельно принимать решения о переходе на дистант
31.01.2022
Ирина Гехт: Пока о дистанте речь не идет
27.01.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 1059 классов и 12 школ, по ковиду - 61 класс
26.01.2022
Эвакуация в школах Магнитогорска – это учебная тренировка
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022