Южноуральцы солидарны с депутатом Госдумы: школьные учителя должны уметь системно противостоять буллингу

Южноуральцы активно голосуют за инициативу депутата Государственной думы РФ от Челябинской области Яны Лантратовой, представляющей партию «Справедливая Россия – За правду», о системном обучении учителей борьбе с буллингом (травлей в школах).

Анонимный опрос опубликовал сегодня, третьего февраля, телеграм-канал «Глав.Индекс». Жителям региона предлагается выбрать самое актуальное, на их взгляд, предложение из пяти инициатив, заявленных депутатам Госдумы от Челябинской области в январе текущего года.

Учительская борьба с буллингом – несомненный лидер опроса (по данным на 14 часов, эта инициатива набрала 68 процентов голосов; к этому моменту участие в опросе приняли 933 человека).

На втором месте – инициатива депутата партии «Новые люди» Максима Гулина о сокращении бюрократической нагрузки на учителей (24 процента).

Третье место делят предложения Валерия Гартунга («Справедливая Россия – За правду») – о ликвидации Пенсионного фонда и единоросса Владимира Бурматова – о введении штрафов за выброс животных на улицу. У данных инициатив – по 12 процентов голосов (периодически незначительно, на один процент, лидирует Гартунг, затем вперед, также на непродолжительное время, выходит Бурматов).

Самая непопулярная инициатива принадлежит члену партии «Единая Россия» Дмитрию Вяткину, который считает, что необходимо закрепить общие требования к онлайн-выборам всех уровней. За это предложение проголосовало всего два процента участников опроса.