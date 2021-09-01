01.09.2021
Жителя Озерска мнимые брокеры обманули почти на шесть миллионов рублей
01.09.2021
Жителям поселка в Миссе, ожидающим школу с 2010 года, придется еще потерпеть
01.09.2021
Возле всех школ Челябинска дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД
01.09.2021
Челябэнерго направили около 15 миллионов рублей на реконструкцию распредсети в Златоусте
01.09.2021
В четырех городах Челябинской области календарная осень начнется с НМУ
01.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября
Южноуральские аграрии выбрали продуктивные сорта пшеницы
23.08.2021
Фермеры Еткульского района достойно представили малую родину на «АГРО-2021»
06.08.2021
Разработанный челябинскими селекционерами сорт твердой пшеницы успешно проходит испытания
05.08.2021
Цены на овощи в Челябинской области снижаются из-за начала сбора нового урожая
04.08.2021
Селяне Аргаяшского района: На дворе 21 век, а деревня без связи и интернета, скорую не вызвать
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021