Южноуральские аграрии выбрали продуктивные сорта пшеницы

Какие сорта зерновых, зернобобовых и масличных культур дадут гарантированный урожай в южных лесостепных районах Челябинской области? Сортоиспытания реестровых и новых сортов этих культур, проводимых Челябинским НИИ сельского хозяйства, представлены на полях ФГБУ «Троицкое» в ходе практического семинара, организованного региональным минсельхозом.

Семинар проводится для руководителей, главных агрономов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, чтобы они могли в полевых условиях оценить опытные посевы разных сортов твердой и мягкой пшеницы, выбрать наиболее перспективные для получения высоких урожаев в своих хозяйствах. Тем более, что в связи с развитием конкуренции в производстве макаронных изделий, спрос на твердую пшеницу хорошего качества с каждым годом растет. Это подчеркнул в своем выступлении первый заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Завалищин.

Хозяйство «Троицкое» уже более 10 лет сотрудничает с Челябинским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, являясь опытной площадкой для испытания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Такое сотрудничество помогает и в производственной деятельности хозяйства: в выборе сортов, культур и технологий.

«Каждый год посевная преподносит новые сюрпризы. В текущем году под погодные условия всю структуру посевов перестроили. В прошлом году подсолнечника сеяли 1200 гектаров, в этом - 3300 гектаров, площадь кормовых пришлось расширить за счет зерновых. В целом площадь ярового сева составила 13 тысяч гектаров. Сейчас 60 % кормов заготовили и видим, что кормовую базу мы заложим. Страховой культурой будет подсолнечник. За счет его переработки и производства масла мы этот год пройдем без убытков, сохраним поголовье коров. На опытной площадке представлено более 70 сортов только твердой пшеницы. Здесь можно посмотреть, как себя сорта повели в условиях нынешнего года, и какие дадут гарантированный урожай», - рассказал директор предприятия Сергей Малышев.

«Сорта в разных природно-климатических зонах ведут себя по-разному. Эта площадка ближе к условиям южных районов области. Четко видны сорта, которые показали себя хорошо в засушливых условиях, но, чтобы сделать конечное заключение, нужно посмотреть качество зерна после уборки. В начале сентября мы будем проводить на этих полях уборку. После этого нашим институтом будет проведена технологическая оценка качества зерна, подверженность болезням», - отметил директор Челябинского НИИ сельского хозяйства Юрий Прядун.

Подробный анализ через министерство сельского хозяйства Челябинской области будет предоставлен сельхозтоваропроизводителям.