Южноуральские дорожники сетуют - весна где-то потерялась

В предстоящие сутки в Челябинской области сохранится сырая и ветреная погода, в большинстве районов продолжатся снегопады, вероятны метели. Весна пока не торопится вступить в свои права.

«По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и днем 31 марта на территории Челябинской области в южных районах ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега. В горных районах метели», - сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Накануне в регионе прошел небольшой снег, местами умеренный, выпало от 0,2 до двух миллиметров осадков. В отдельных районах отмечались метели, порывы ветра достигали 15-19 метров в секунду. Снежные залежи на проезжей части и тротуарах меньше не становятся, к ним добавляется и гололедица, местами очень сильная.

В миндортрансе сообщили, что для обеспечения безопасного проезда по областным дорогам организована работа спецтехники. А вот на местных дорогах и во дворах сохраняются проблемы с уборкой. О чем жители постоянно информируют губернатора. Но пока результатов почти не видно.

Дорожники надеются, что весна все-таки вступит в свои законные права (уже почти месяц календарной весны прошел) и снег активно начнет таять. «Но пока весна где-то потерялась», - сокрушаются дорожные службы.

Синоптики обещают приход тепла в начале апреля. Воздух в дневные часы будет прогреваться до плюс 9-14 градусов, даже ночью со второго апреля прогнозируют положительные температуры воздуха.

Но пока еще несколько дней в регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия.

О проблемах на региональных дорогах можно сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах - в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» по телефонам 8 (351) 266-65-63 и многоканальному 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).