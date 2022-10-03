Южноуральские культработники подключатся к сбору теплых вещей и спальников для мобилизованных

Учреждения культуры Челябинской области организуют акцию в поддержку инициативы губернатора по сбору теплых вещей и комплектов туристического снаряжения для призванных в ряды Вооруженных сил по частичной мобилизации.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей помочь мобилизованным гражданами – поделиться с призванными на военную службу спальными мешками и туристическими ковриками. Глава региона уточнил, все снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры. Свой спальник и коврик губернатор уже передал.

Как сообщили в пресс-службе минкульта, к участию в акции также подключились мастера-ремесленники региона. Изготовленные ими тёплые вещи, носки, шарфы, варежки могут пригодиться не только участникам специальной военной операции, но и жителям Донецкой и Луганской народных Республик.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин уже подготовил для передачи мобилизованным свой спальный мешок и всё снаряжение, которое выдержало проверку при очень низких температурах.

«Свой спальный мешок и всё снаряжение, в котором я ходил на перевал Дятлова и не замёрз там в минус 56, я уже подготовил для передачи южноуральцам», - написал в своем телеграм-канале глава регионального минкульта. -

Бетехтин призвал все культурное сообщество Южного Урала присоединиться к сбору комплектов туристического снаряжения.

«Уверен моему решению последуют многие руководители и работники учреждений культуры всей нашей области, ведь помощь должна быть массовой и оперативной», - подчеркнул министр.

Ранее Алексей Текслер рассказал, что область обеспечит наших мобилизованных ребят теплыми вещами (комплектами термобелья, толстовками, тёплой обувью, шапками, перчатками, носками), амуницией, газовыми горелками, медикаментами и сухими пайками.

Акция «Культура Южного Урала – защитникам нашей страны» состоится четвертого октября на всей территории региона. Представители учреждений культуры во главе с министром культуры Алексеем Бетехтиным ждут всех желающих присоединиться к сбору спальных мешков и туристических ковриков для мобилизованных южноуральцев в 11 часов по адресу: Челябинск, ул. Свободы, 153, РИК.

Все желающие могут передать свои комплекты туристического снаряжения через местные отделения партии «Единая Россия» и общественные приемные губернатора в муниципалитетах.