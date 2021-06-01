01.06.2021
На АЗ «УРАЛ» наградили победителей секций научно-технической конференции
01.06.2021
Самое дорогое в России свадебное платье из живых цветов «шилось» руками южноуральских мастериц
01.06.2021
Южноуральские полицейские не допустят, чтобы в детских загородных лагерях работали судимые
01.06.2021
Авиапассажир из Душанбе пытался провести в Россию насвай
01.06.2021
Жительница Магнитогорска лишилась миллиона, желая заработать на бирже
01.06.2021
Южноуральские гиревики стали призерами чемпионата и первенства Европы
Южноуральские полицейские не допустят, чтобы в детских загородных лагерях работали судимые
25.05.2021
Начались проверки детских оздоровительных лагерей
28.04.2021
Текслер поручил обеспечить антитеррористическую защищенность детских лагерей
22.04.2021
Родителям вернут половину стоимости путевки на детей в летние лагеря
21.04.2021
Летний отдых челябинских детей организуют с учетом режима повышенной готовности
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021