Южноуральские полицейские не допустят, чтобы в детских загородных лагерях работали судимые

Южноуральские полицейские обеспечат безопасность детей в период летней оздоровительной компании. Особое внимание уделяется безопасности юных южноуральцев в загородных лагерях. На особом контроле - персонал

В летний период в регионе запланировано функционирование учреждений отдыха и оздоровления детей всех типов, из них 57 загородных оздоровительных лагерей.

«На особом контроле областного полицейского главка традиционно находятся вопросы технической укрепленности зданий, обеспеченности целостности ограждений территории, наличие круглосуточной квалифицированной охраны, оснащенности системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции (охраны), обучения персонала действиям при получении информации о возможных нарушениях общественного порядка, и педагогов соблюдению мер личной безопасности и безопасности детей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Особое внимание уделено к проверке персонала.

«Это связано с недопущением к работе в детских оздоровительных лагерях лиц, имеющих судимость. Силами сотрудников полиции территориальных органов внутренних дел области организовано проведение проверок в отношении персонала объектов массового отдыха. Данная работа будет проводиться в течение всего летнего периода», - добавили в главке.

Также, для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, создания условий безопасного нахождения детей на улицах в период летних каникул сотрудниками подразделений ГИБДД области обеспечен надлежащий контроль за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог по маршрутам перевозки детей к местам летнего отдыха. Особое внимание обращается на обустройство пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, наличие соответствующих дорожных знаков, разметок и пешеходных ограждений в местах расположения детских оздоровительных учреждений. Также сотрудниками подразделений ГИБДД будет обеспечено сопровождение к местам загородного отдыха детей.

С целью своевременного реагирования на нестандартные ситуации, возникающие на территории детских оздоровительных организаций, необходимо обратиться по телефону «горячей линии» по вопросам организации оздоровления детей министерства образования и науки Челябинской области: 8 (351) 263-40-67.

В случае, если вам стало известно о совершении в отношении несовершеннолетних противоправных деяний на территории учреждения отдыха и оздоровления, просим незамедлительно сообщить об этом в полицию по номеру или «112» либо по телефонам, размещенным на информационных стендах детских лагерей.