Южноуральские предприниматели дарят сотрудникам подписку СберПрайм 

Предприниматели используют подписку СберПрайм как дополнительный инструмент мотивации сотрудников сделать прививку от COVID-19. Например, так поступила компания «Сигма», которая приобрела 900 подписок для работников, прошедших вакцинацию.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, подписка СберПрайм дает доступ к скидкам на такси, бесплатной доставке продуктов, лекарств, фильмам и музыке, мобильной связи и другим полезным и выгодным предложениям от сервисов Сбера. Например, пользователь может получить скидку 20% на онлайн-услуги СберЗдоровья, облачное хранилище на 30 Гб, скидку 7% на доставку еды из ресторанов и кафе от Delivery Club.

«Наша цель – сформировать коллективный иммунитет на предприятии. Мы используем разные способы замотивировать сотрудников, чтобы они защитились от коронавируса. Подписка СберПрайм будет полезным подарком для тех, кто позаботился о себе и сделал прививку», - рассказал Александр Махров, бенефициар ГК Сигма.

«Благодаря одной подписке сотрудник компании получает доступ к десяткам выгодных предложений – от бесплатной доставки до скидки на такси, продукты или фильмы. Поэтому СберПрайм – прекрасная возможность для наших предпринимателей дополнительно замотивировать их пройти вакцинацию», - отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.