19.01.2023
Жители Южного Урала 86% платежей проводят онлайн
19.01.2023
Южноуральские приставы стоят на защите детей-сирот
19.01.2023
В Челябинской области функционирует 22 школы для пациентов с сахарным диабетом
19.01.2023
Сбер запустит цифровую трансформацию челябинской компании Modern Glass
19.01.2023
Дело об убийстве челябинки, чье тело нашли у мусоперерабатывающего завода, передано в суд
19.01.2023
В Челябинске автобусы оборудуют системой интеллектуального мониторинга
Южноуральские приставы стоят на защите детей-сирот
09.01.2023
«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот
24.12.2022
28 детей из Челябинской области приехали на елку Минпросвещения в Москву
18.04.2022
Районный этап фестиваля творчества для детей-сирот прошел в Курчатовском районе
11.04.2022
В Челябинске переселяют детей-сирот и расселяют опасные для жизни дома
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023