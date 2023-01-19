Южноуральские приставы стоят на защите детей-сирот

Приставы Челябинской области не дают расслабляться южноуральским чиновникам и заставляют выдавать детям-сиротам положенные квартиры.

Более полусотни южноуральцев из категории «дети-сироты» в различных городах и районах Челябинской области в начале 2023 года смогли въехать в собственные квартиры.

В числе счастливых обладателей положенных по закону квадратных метров – молодые представители Сосновского и Агаповского районов, городов Кыштыма, Каслей, Копейска, Еманжелинска, Магнитогорска.

«Наиболее результативно отработала администрация Сосновского района – там ключи получили 32 человека. Восемь квартир предоставлено в Еманжелинске, еще четыре будут заселены в Магнитогорске. В остальных муниципалитетах исполнены от одного до трех судебных решений в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - сообщили в службе судебных приставов региона.

В настоящее время все 52 исполнительных производства окончены фактическим исполнением – на основании распоряжений глав администраций о передаче в социальный наем жилых помещений и договоров, подписанных непосредственно взыскателями.

До конца января 2023 года планируется фактическое исполнение еще порядка 70 исполнительных производств по предоставлению жилья детям-сиротам.