Южноуральские спасатели приступили к распиловке льда

Отряды поисково-спасательной службы по всей Челябинской области проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на безопасный пропуск паводковых вод. Ослабление льда методом распиловки на протяжении нескольких лет подтверждает высокую эффективность.

Ледовое покрытие рек вблизи мостовых опор, дамб, плотин, водозаборов и других жизненно важных объектов пропиливается на глубину до полуметра в шахматном порядке, а лед из образовавшихся желобов вынимают.

«Нанесение такой «сетки» позволяет избежать образования крупных льдин при вскрытии рек и, соответственно, избежать заторов, зажоров и повреждений строительных конструкций глыбами льда при вскрытии рек и ледоходе. Специально для проведения распиловки спасатели ПСС с области разработали, собрали и успешно применяют станок, позволяющий вертикально пилить лёд с применением бензопил на больших площадях», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Участки распиловки льда определяются на местах совместно с представителями местных администраций. А к работе на самых масштабных участках привлекаются местные жители и сотрудники пожарных частей.

На сегодняшний день спасателями проведены работы по ослаблению льда на реках Уй, Нижний Тогузак, Бирсуат в Троицке, Варненском и Бредненском муниципальных районах.

Противопаводковые мероприятия продолжаются.