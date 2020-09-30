ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральские водители полис ОСАГО теперь могут оформить на почте

Общество
Сегодня, 10:26
Размер текста

Жители Челябинской области теперь могут приобрести полис ОСАГО в отделениях Почты России. Услуга особенно востребована у жителей сельской местности, поскольку позволяет оформить автострахование, не покидая пределов населенных пунктов.

Как сообщили и в пресс-службе Почты России, для оформления полиса требуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные транспортного средства (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет.

После заполнения всех данных оператор отправляет запрос страховщикам и получает расчет страховой премии. Автовладельцы, изучив предложения компаний, выбирают для себя оптимальные условия.

«Возможности Почты России позволяют максимально приблизить востребованные услуги к жителям региона. Благодаря широкой сети почтовых отделений оформить страхование стало еще удобнее. Услуга особенно востребована у жителей небольших и удаленных населенных пунктов», - рассказал заместитель директора по финансовому бизнесу регионального управления Почты России Олег Киселев.

Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы жители региона могут на сайте или в мобильном приложении Почты России.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
07.05.20 10:33
Про фронтового почтальона из Челябинска скоро узнает вся Россия
Общество
17.04.20 12:09
Работа есть
Почте России в Челябинской области требуются водители, курьеры и почтальоны
Экономика
14.04.20 10:53
Южноуральские пенсионеры в апреле получили пенсии досрочно
Общество
02.04.20 11:01
В Челябинской области отделения Почты России возобновили свою работу
Вчера, 18:05
Южноуральских студентов ждут на госпитальных базах
Вчера, 17:22
Южноуральцев предупреждают: В среду вероятны магнитные бури, в четверг – небольшие возмущения
Вчера, 17:01
Билайн ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети LTE в Челябинской области
Вчера, 17:00
На Южном Урале объявили в розыск зимующих вредителей
Вчера, 16:54
В Челябинске увековечат память о Героях России Молодове и Родионове
Вчера, 15:54
Челябинец выиграл килограмм золота на ТНТ
Вчера, 15:51
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске, Сатке и Чебаркуле
Вчера, 14:41
В Челябинской области не намерены корректировать сроки и продолжительность осенних каникул по аналогии с Москвой
Вчера, 13:50
В Челябинской области одна школа закрыта на карантин по ОРВИ, а четыре вернулись к занятиям
Вчера, 13:27
В Челябинской области растет число новых случаев ковида и число пациентов на госпитальных базах
Общество
Сегодня, 10:34
В Челябинской области теплотрассы без изоляции отапливают улицы
Политика
Вчера, 12:51
Текслер предложил Путину создать в России институт «добросовестного экспортера»
Новости
Сегодня, 10:50
Общество
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, самолеты которых не смогли приземлиться в Челябинске
Сегодня, 10:24
Происшествия
В Челябинске сбили школьника, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора
Вчера, 19:57
Экономика
Суд обязал «Мечел-Энерго» немедленно выплатить компании «Россети Урал» более 170 миллионов рублей
Вчера, 19:41
Общество
Челябинские школьники разработали прототип искусственного сердца
Вчера, 18:08
Культура
«Вымысел» выпускает для театралов Верхнего Уфалея «Первый хлеб»
Материалы рубрики
Сегодня, 10:50
Общество
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, самолеты которых не смогли приземлиться в Челябинске
Вчера, 19:41
Общество
Челябинские школьники разработали прототип искусственного сердца
Вчера, 17:00
Общество
На Южном Урале объявили в розыск зимующих вредителей
Вчера, 16:54
Общество
В Челябинске увековечат память о Героях России Молодове и Родионове
Вчера, 15:54
Общество
Челябинец выиграл килограмм золота на ТНТ
Теги
Почта России
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика