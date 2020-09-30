Южноуральские водители полис ОСАГО теперь могут оформить на почте

Жители Челябинской области теперь могут приобрести полис ОСАГО в отделениях Почты России. Услуга особенно востребована у жителей сельской местности, поскольку позволяет оформить автострахование, не покидая пределов населенных пунктов.

Как сообщили и в пресс-службе Почты России, для оформления полиса требуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные транспортного средства (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет.

После заполнения всех данных оператор отправляет запрос страховщикам и получает расчет страховой премии. Автовладельцы, изучив предложения компаний, выбирают для себя оптимальные условия.

«Возможности Почты России позволяют максимально приблизить востребованные услуги к жителям региона. Благодаря широкой сети почтовых отделений оформить страхование стало еще удобнее. Услуга особенно востребована у жителей небольших и удаленных населенных пунктов», - рассказал заместитель директора по финансовому бизнесу регионального управления Почты России Олег Киселев.

Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы жители региона могут на сайте или в мобильном приложении Почты России.