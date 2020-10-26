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Южноуральские врачи будут ездить по вызовам на такси

Общество
Сегодня, 00:31
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Автор: 
Любовь Юрина

С воскресенья, 25 октября, врачи Челябинской области будут выезжать на вызовы на специальных автомобилях от Яндекс.Такси.

Поездки будут осуществляться в рамках партнерской программы «Помощь рядом», реализация которой позволит разгрузить автомобили скорой медицинской помощи.

«Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, мы постоянно говорим про необходимость разгрузки скорой помощи и неотложной помощи, которая по всему региону перешла на круглосуточную работу семь дней в неделю, - отметил заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин.

Спецавтомобили будут работать в первичном амбулаторно-поликлиническом звене и доставлять медиков к пациентам на дом. «Это безусловно позволит посетить и осмотреть большее число заболевших», - подчеркнул Ванин.

Всего планируется выпустить на линию 31 спецавтомобиль: 19 машин будет работать в Челябинске и 12 – в Магнитогорске.

Сегодня вышли в рейс два спецавтомобиля. Оставшиеся машины выйдут на линию до 28 октября. «Сегодня у нас первый рейс, подготовлены два автомобиля. Использование алгоритмов маршрутизации Яндекса позволит эффективнее работать с возросшим количеством обращений и разгрузить службы скорой помощи в Челябинске и Магнитогорске», - рассказал директор по развитию Яндекс.Такси в Челябинске Иван Шурыгин.

Каждый автомобиль оснащен защитными экранами. Несколько раз в день машина будет проходить обязательную дезинфекцию. Управлять спецавтомобилями будут водители, которые добровольно изъявили желание работать в рамках партнерской программы. Водителей обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: маски, перчатки, санитайзеры. Для водителей компания Яндекс.Такси разработала страховку из специального Фонда на случай заражения или вынужденного карантина.

Водитель Дмитрий Саламатин рассказал, что понимает возможный риск, но помогать медикам нужно. Важно при этом соблюдать все меры безопасности, впрочем, как и водителю любого автомобиля такси. «Это наша помощь медикам в период пандемии, я это понимаю, я могу помочь, вот и согласился! По сути, обыкновенная работа, которую нам необходимо выполнять каждый день. Просто клиенты у нас сейчас медики, - отметил Дмитрий Саламатин. - Машина оборудована полностью, мы понимаем, что нужно соблюдать все нормы санитарной безопасности. А риск есть всегда. Зато здесь у нас вся необходимая защита с собой и мы обязательно ее используем».

Водители спецавтомобилей будут возить только врачей, не отвлекаясь на выполнение иных заказов.

Работать программа будет через приложение Яндекс.Такси и личные кабинеты, разработанные специально для врачей: диспетчер из поликлиники оформляет заявку от пациента, затем составляет маршрутизацию и направляет специалиста по конкретному адресу. За каждой из поликлиник закрепляется автомобиль, а внутри медицинского учреждения выстраивается свой алгоритмы работы.

«Как дежурный врач, я совершаю свыше 15 вызовов на дому пешком – это очень тяжело. Особенно, когда ты одет в респиратор и щиток. Машины действительно помогут, потому что в связи с эпидобстановкой вызовов стало очень много. Благодаря автотранспорту мы сможем быстрее приезжать к пациентам и больше вызовов принимать, безусловно это комфортнее», - делится участковый терапевт Татьяна Лаврина.

Оплачивать работу такси будет Русская медная компания (РМК).

«Сегодня сильно возросла нагрузка на отделения скорой помощи, поэтому мы решили вновь помочь медицинским учреждениям. Компания направила 30 миллионов рублей в региональный правительственный фонд борьбы с СОVID-19, чтобы обеспечить медиков транспортом», - рассказал директор АО «РМК» в Челябинске Анатолий Еремин.

Это не первая акция РМК по поддержке системы здравоохранения Челябинской области. Ранее в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции компания приобрела и предоставила региональному минздраву миллионы средств индивидуальной защиты для медиков, бесконтактные термометры, аппараты искусственной вентиляции легких и экспресс-тесты на коронавирус.

Кроме того, для снижения дефицита масок в регионе РМК передала областным властям современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок, а минздраву - два реанимобиля и 12 машин скорой помощи. Нуждающиеся жители Челябинской области получили свыше 44 тысяч продуктовых наборов от Благотворительного фонда РМК в период введения ограничительных мер.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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