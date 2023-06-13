Южноуральских школьников приглашают принять участие в акции «Навстречу звездам и мечтам»

Школьники Челябинской области смогут принять участие во Всероссийской акции «Навстречу звездам и мечтам», посвященной 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Как сообщает минобрнауки региона, акция пройдет с 16 по 20 июня.

Известные музеи космонавтики России -городов Калуги, Кемерово, Самары и родного для Валентины Владимировны Ярославля - подготовили уникальные видео-экскурсии, которые будут опубликованы на нашем портале и в сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик на тему «Первая женщина-космонавт», сделать пост, опубликовав его на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Терешковакдш, указав регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения.

Обязательное условие - открытая страница с возможностью обратной связи.

Жюри выберут 30 лучших работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Победители получат именные сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников». Все участникам вручат официальные неименные сертификаты.

Имена победителей объявят 10 июля 2023 года.