13.06.2023
Южноуральских школьников приглашают принять участие в акции «Навстречу звездам и мечтам»
13.06.2023
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
13.06.2023
В Челябинске стартует второй этап гидравлических испытаний
12.06.2023
Прокуратура проверит сообщения о давке в «Орлане», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
Южноуральских школьников приглашают принять участие в акции «Навстречу звездам и мечтам»
09.06.2023
В Челябинске школьники могут стать главой города
02.06.2023
Южноуральские девятиклассники начали сдавать экзамен по иностранным языкам
02.06.2023
В Челябинской области одного школьника удалили с обязательного ЕГЭ по математике
24.05.2023
Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023