06.03.2023
Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие в проекте «Юный человек театра»
06.03.2023
Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт
06.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое марта (18+)
06.03.2023
В храме Коркино начала работу мастерская по изготовлению окопных свечей
06.03.2023
Насильник из Челябинской области осужден за содействие терроризму
06.03.2023
В Челябинской области с начала года от бешенства погибли шестеро животных
Южноуральских водителей ждут сплошные проверки
20.07.2017
Начальник экзаменационного отделения ГИДД Магнитогорска задержан за получение взятки
09.12.2016
В Магнитогорске с начала года произошло 161 ДТП с участием пешеходов
30.08.2016
Дело экс-замначальника ГИБДД Магнитогорска, обвиняемого в получении взяток, направлено в суд
15.08.2016
В Магнитогорске водитель Toyota Corolla, попытавшийся скрыться от сотрудников ДПС, врезался в опору ЛЭП и погиб
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023