Южноуральских водителей ждут сплошные проверки

Сегодня, седьмого марта, на территории Челябинска и Магнитогорска Госавтоинспекция будет проводить сплошные проверки участников дорожного движения на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также выявления и пресечения преступлений.

В мероприятии будут задействованы 11 экипажей областного полка ДПС ГИБДД и восемь экипажей батальона ДПС ГИБДД в Магнитогорске.

«Безусловно, такие профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и очень эффективны», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Госавтоинспекция просит всех водителей с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности и не занимают много времени.