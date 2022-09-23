За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут после завершения службы вернуться на свои рабочие места. Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Постановление распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы», - пояснили в правительстве. Необходимые поправки уже внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году.

В кабмине уточнили, трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены на время службы, но не расторгнуты.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнил, мобилизованного сотрудника нельзя будет уволить. Работодатель должен будет сохранить за ним рабочее место.

«Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях», - пояснил Котяков.

На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.