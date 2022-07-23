За мужество и героизм: Сергей Шойгу вручил «Золотую звезду» Ивану Шицу

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России - командиру 239-го гвардейского танкового Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского и Жукова Оренбургского казачьего полка полковнику Иван Шицу.

Высокой награды Иван Шиц удостоен за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Награждение проходило 21-го июля в Национальном центре управления обороной РФ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил Ивану Шицу поздравительную телеграмму: «Уважаемый Иван Александрович! Поздравляю Вас с высшей наградой страны – званием Героя Российской Федерации. Этим высоким знаком отличия отмечен подвиг Ваш и Ваших боевых товарищей, которые сегодня находятся на передовой борьбы за национальные интересы России, защищая братский народа Донбасса. Мы гордимся вами, ценим ваш подвиг, мужество и решительность. Верим в скорую Победу и в новую жизнь на освобожденных территориях. Ваша малая родина ждет своих сыновей!»

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, полковник Иван Шиц с ноября 2021 года является командиром 239-го гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Кранознаменной дивизии, которая постоянно дислоцируется в Чебаркуле. В его рядах несут службу и представители Челябинской области.

В июне 2022 года указом президента РФ Владимира Путина полк был награжден орденом Жукова за героизм и отвагу, стойкость и мужество бойцов, проявленные во время выполнения задач специальной военной операции на Донбассе и Украине, а его командир Иван Шиц удостоен звания Героя Российской Федерации.