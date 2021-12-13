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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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13.12.2021 11:29

За неделю ковид оборвал жизни 208 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю скончалось 208 жителей с подтвержденным COVID-19, что аналогично показателю предшествующей семидневки. С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни шести тысяч 794 человек, в том числе пять тысяч 524 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 619 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,2% меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 620 заболевших, снижение на 0,3%). Всего в области подтверждено 136 тысяч 826 случаев ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 794 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 807). Всего в регионе 123 тысячи 90 жителей сумели победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому получают лечение шесть тысяч 900 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 104 жителя).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
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08.12.2021 20:04

Алексей Текслер: Я обязательно приеду в Джабык по новой дороге

08.12.2021 19:28

Сберу удалось на 50% снизить телефонное мошенничество в отношении клиентов

08.12.2021 17:38

В Озерске – новый прокурор

08.12.2021 17:34

В Челябинской области введут новое пособие для поддержки семей с детьми

08.12.2021 16:49

Почти все арт-объекты готовы: в Советском районе Челябинска царит новогоднее настроение

08.12.2021 16:21

Сто лет вместе с городом: Челябинский театр драмы имени Н. Орлова отмечает юбилей

08.12.2021 16:12

Строительство новой карты захоронения на полигоне ТБО в Полетаево выполнено на 94 процента

08.12.2021 16:10

Ватерполистки «Уралочки» выиграли два тура чемпионата России и едут в Венгрию

08.12.2021 16:09

Текслер: В верхней одежде школьники учиться не должны

08.12.2021 14:20

О новых формах социально-трудовых отношений узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

08.12.2021 14:19

Текслер: У нас нет запрета на проведение новогодних утренников и допуска на них родителей

08.12.2021 14:09

Исторический музей будет дарить южноуральцам новогоднее волшебство

08.12.2021 13:49

В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии

08.12.2021 13:24

Южноуральцев все сильнее покоряет TikTok, однако ВКонтакте - вне конкуренции