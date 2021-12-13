За неделю ковид оборвал жизни 208 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю скончалось 208 жителей с подтвержденным COVID-19, что аналогично показателю предшествующей семидневки. С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни шести тысяч 794 человек, в том числе пять тысяч 524 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 619 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,2% меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 620 заболевших, снижение на 0,3%). Всего в области подтверждено 136 тысяч 826 случаев ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 794 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 807). Всего в регионе 123 тысячи 90 жителей сумели победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому получают лечение шесть тысяч 900 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 104 жителя).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.