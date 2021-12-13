13.12.2021
Магнитогорскому цирку разрешили использовать животных в культурно-развлекательных целях
13.12.2021
За неделю ковид оборвал жизни 208 южноуральцев
12.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
11.12.2021
Юная челябинка заняла призовое место на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Останкино»
11.12.2021
В 100-летний юбилей челябинского театра драмы высокими наградами отметили выдающихся актеров
11.12.2021
В шести городах Челябинской области НМУ продлены на выходные
За неделю ковид оборвал жизни 208 южноуральцев
13.12.2021
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения
10.12.2021
В Челябинской области за сутки зарегистрировано 623 заболевших ковидом, умерло 30
09.12.2021
В Челябинской области сохраняется уровень суточной смертности от ковида
08.12.2021
Текслер: У нас нет запрета на проведение новогодних утренников и допуска на них родителей
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021