За сутки ковид подтвердился у 89 южноуральцев, выздоровели 143 человека, умерли двое

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 89 жителей региона, а выздоровели и избавились от ковида 143 человека. Двое не сумели справиться с этой болезнью.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 334 тысячи 737 человек, вылечились 324 тысячи 33 жителя.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 51 южноуралец. Из них семь тысяч 773 жителя скончался непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на первое июля 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 611 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 667 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.