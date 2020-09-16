За сутки умерло 4 человека с ковидом в Троицке, Южноуральске, Копейске и Красноармейском районе

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались женщины из Копейска, Южноуральска, Троицкого и Красноармейского районов. С начала пандемии умерло 433 южноуральца с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии умерли 53-летняя женщина из Троицкого района и 80-летняя женщина из Южноуральска. Всего с начала пандемии ковид подтвержден у 44 жителей Троицкого муниципального района, 121 жителя Троицкого городского округа и 121 жителя Южноуральска.

В Копейске накануне зарегистрирована смерть 68-летней женщины. В городском округе с начала пандемии выявлено 479 случаев коронавируса.

В Златоусте умерла 82-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом. Причиной смерти стали атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, гипертрофия миокарда. Всего в городе зафиксировано 838 случаев коронавирусной инфекции.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 433 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 114 человек умерли от ковидной пневмонии, 319 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 16 сентября в России скончалось 18 тысяч 917 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 302 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 983. В Челябинской области умерло 433 жителя с коронавирусом (114 - от ковида), в Свердловской области – 537, в Ханты-Мансийском автономном округе – 179, в Ямало-Ненецком автономном округе – 97, в Тюменской области – 32, в Курганской – 24.