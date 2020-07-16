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За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом из Челябинска, Карабаша, Кунашака и Нагайбака

Общество
Сегодня, 14:06
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и две женщины из Челябинска, Карабаша, Нагайбакского и Кунашакского районов. С начала пандемии умерло 199 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске от ковидной пневмонии умерла 71-летняя женщина.  Всего в городе умерло 76 пациентов с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 40 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Карабаше зарегистрирована смерть 48-летней женщины, у которой был подтвержден Covid-19. Причина - острый лейкоз (ковид сопутствующий). Карабаш самым последним среди муниципалитетов области сдался под натиском коронавируса. На сегодня в городе зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции.

В Нагайбакском районе зафиксирована смерть 58-летнего мужчины. Причина - злокачественное новообразование (ковид сопутствующий). Это первый случай смерти пациента с ковидом в районе. Всего в муниципалитете подтверждено 25 случаев коронависной инфекции.

В Кунашакском районе скончался 74-летний мужчина. Причина - острый инфаркт миокарда (ковид сопутствующий). Всего в муниципалитете подтверждено три случая смерти пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Магнитогорске умерло 44 пациента с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 12, Саткинском и Брединском районах – по пять, в Усть-Катаве, Верхнеуральском, Коркинском и Кушнашакском районах– по трое, в Ашинском, Еткульском, Карталинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В 19 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Карабаше, Кыштыме, Пласте, Снежинске, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Копейском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 199 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 87 человек умерли от ковидной пневмонии, 112 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 16 июля в России скончалось 11 тысяч 937 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 556 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 199 пациентов, в Свердловской области – 179, в Ханты-Мансийском автономном округе - 96, в Ямало-Ненецком автономном округе – 57, в Тюменской области – 22, в Курганской - 3.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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