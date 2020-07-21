За сутки умерло 5 пациентов с коронавирусом из Челябинска, Чебаркуля, Сатки и Южноуральска

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались четыре женщины и один мужчина из Челябинска, Южноуральска, Чебаркуля и Сатки. С начала пандемии умерло 223 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 57-летней и 91-летней женщин. Причиной смерти первой стали сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, второй - постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь. В обоих случаях ковид был сопутствующим заболеванием. Всего с начала пандемии в городе умерло 83 пациента с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 40 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Чебаркуле накануне подтверждена смерть 44-летней женщины. Причина - дилатационная кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий). Всего в муниципалитете подтверждено два случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Южноуральске умерла 58-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина - синовиальная саркома. Это второй случай смерти пациента с коронавирусом в муниципалитете.

В Сатке умерла 81-летняя женщина. Причина - атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий). Всего в муниципалитете подтверждено шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 14, в Саткинском районе – шесть, в Брединском и Кунашакском районах – по пять, в Карталинском и Коркинском районах – по четверо, в Усть-Катаве, Ашинском и Верхнеуральском районах– по трое, в Копейске, Южноуральске, Еткульском, Октябрьском, Сосновском и Чебаркульском районах – по двое жителей.

В 16 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Карабаше, Кыштыме, Пласте, Снежинске, Трехгорном, Троицке, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Увельском и Чесменском районах.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 223 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 89 человек умерли от ковидной пневмонии, 134 человека – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 21 июля в России скончалось 12 тысяч 427 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 609 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 223 жителя, в Свердловской области – 195, в Ханты-Мансийском автономном округе - 106, в Ямало-Ненецком автономном округе – 60, в Тюменской области – 22, в Курганской - 3.