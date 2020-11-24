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За сутки умерло девять пациентов с ковидом из Челябинска, Копейска, Сатки, Миасса и Еманжелинска

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У пяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у четверых – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались четверо мужчин и пятеро женщин из Челябинского, Копейского и Миасского городских округов, Еманжелинского и Саткинского муниципальных районов. Возраст умерших от 58 лет до 81 года. С начала пандемии умерло 817 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались пятеро жителей Челябинска – 70-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 58, 64, 78 и 80 лет.

В Еманжелинском районе умер 62-летний мужчина. Причина - хронический лимфолейкоз, ковид сопутствующий.

В Саткинском районе зарегистрирована смерть 64-летнего мужчины. Причина – кардиомиопатия и хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий.

В Копейском городском округе скончался 65-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Причина – обширный инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.

В Миассе умерла 81-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца и легочно-сердечная недостаточность.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 817 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 264 человек умер от ковидной пневмонии, 553 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 367 тысяч 31 пациент с коронавирусной инфекцией (за прошедшие сутки – 491 человек, новый максимум суточной смертности). В УрФО зарегистрировано две тысячи 646 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 93. В Челябинской области умерло 817 жителей с коронавирусом (264 - от ковида), в Свердловской области – 970, в Ханты-Мансийском автономном округе – 374, в Ямало-Ненецком автономном округе – 240, в Тюменской области – 126, в Курганской – 119.