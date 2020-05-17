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За сутки умерло два пациента с коронавирусом из Магнитогорска и Златоуста

Общество
Сегодня, 12:23
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19: по одному в Златоусте и Магнитогорске.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, 16 мая, в больнице Челябинска умер 73-летний мужчина из Златоуста. Причина – ковидная пневмония.

В этот же день в Магнитогорске скончалась 79-летняя женщина. Причина смерти также стала ковидная пневмония.

За время пандемии в Челябинской области умерло 20 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе восемь человек – от ковидной пневмонии, 12 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная недостаточность, отек мозга) и сопутствующим был коронавирус. Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

Наибольшее число смертельных исходов зарегистрировано в Магнитогорске, где умерло восемь пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая) и 79-летняя женщина (16 мая, ковидная пневмония). На сегодня в Магнитогорске подтверждено 364 случая ковида (за сутки – плюс 16). Город занимает второе место в области по числу случаев коронавируса и возглавляет антирейтинг по числу смертельных исходов от ковида).

В Челябинске зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), . Он приехал из Москвы и после этого у него выявили коронавирус), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, заразилась после контакта с инфицированным, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид).

В настоящий момент Челябинск вышел на первое место в области по числу официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 419 человек.

На сегодня в челябинских больницах в тяжелом состоянии находится 68-летний, 56-летний (отделении реанимации и интенсивной терапии).

В Златоусте также четыре случая смерти: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии) и 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус). На сегодня в Златоусте подтверждено 343 случая коронавируса.

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Всего в районе 10 случаев коронавируса.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 17 случаев коронавируса.

В Брединском районе от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. В Брединском районе – 12 случаев коронавирусной инфекции.

В Миассе умерла 82-летняя женщина. Заразилась после контакта с больным. На сегодня в Миассе подтверждено 67 случаев коронавирусной инфекции.

По данным на утро 17 мая в России коронавирус унес жизни 2537 человек. В УрФО зарегистрировано 44 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 20 (в том числе восемь – непосредственно от ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – восемь, в Тюменской области – семь, в Свердловской области – шесть, в Ямало-Ненецком автономном округе - три.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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