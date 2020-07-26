За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались трое мужчин из Челябинска и Магнитогорска. С начала пандемии умер 241 пациент с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть двух пациентов с ковидом: 78-летний и 92-летний мужчина. Причина смерти первого - сахарный диабет с множественными осложнениями, постинфарктный кардиосклероз, второго – атеросклеротический кардиосклероз, новообразование легкого. Всего с начала пандемии в городе умерло 95 пациентов с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 41 пациента причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Магнитогорске зарегистрирована смерть 76-летнего мужчины. Причина - хроническая обструктивная болезнь легких, постинфарктный кардиосклероз (ковид сопутствующий). Всего в городе подтверждено 49 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 17- от ковидной пневмонии.

В Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 15, в Саткинском районе – шесть, в Брединском и Кунашакском районах – по пять, в Верхнеуральске, Карталинском и Коркинском районах – по четыре пациента, в Кыштыме, Усть-Катаве, Ашинском районе– по трое, в Копейске, Троицке, Южноуральске, Еткульском, Октябрьском, Сосновском и Чебаркульском районах – по двое жителей.

В 14 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Карабаше, Пласте, Снежинске, Трехгорном, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Увельском и Чесменском районах.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 241 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 91 человек умер от ковидной пневмонии, 150 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 26 июля в России скончалось 13 тысяч 192 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 695 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умер 241 житель, в Свердловской области – 231, в Ханты-Мансийском автономном округе - 120, в Ямало-Ненецком автономном округе – 72, в Тюменской области – 24, в Курганской - 7.