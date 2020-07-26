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За сутки в Челябинской области подтверждено 135 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:46
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 135 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 137). Число выздоровевших за сутки в 11 раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 26 июля, в регионе подтверждено 11 тысяч 163 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 12 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 122, 123 и 253. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 7 тысяч 217 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 241 пациент с коронавирусной инфекцией, у 91 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 150 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано пять смертельных случаев.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло сразу на 120 человек. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 664 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 544). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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