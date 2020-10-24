За сутки в Челябинской области подтверждено 136 случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 136 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 129).

Всю текущую неделю ежесуточно регистрировался рост новых случаев коронавируса – 107, 113, 118, 123, 129. Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 24 октября, в регионе подтверждено 19 тысяч 240 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 112 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня, но меньше числа новых инфицированных за сутки. Днем ранее справились с инфекцией 111 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 632 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 597 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 149 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 448 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За прошедшие сутки скончались трое мужчин. У всех причиной смерти стали иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 969 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть ниже показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 948). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.