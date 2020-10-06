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За сутки в Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

Общество
Сегодня, 13:11
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки число классов, закрытых на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), сократилось. Число школ на карантине остается прежним.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, по состоянию на шестое октября на карантин по ОРВИ закрыты 221 класс и две школы: школа в поселке Эстонский в Верхнеуральском районе и школа села Бродокалмак в Красноармейском районе. Накануне на карантине было 244 класса и две школы. К занятиям в обычном режиме приступили 23 ранее закрытых класса.

В школе №13 Сатки сегодня еще сохраняется очно-заочная форма обучения. Часть классов остаются на карантине, а часть учатся в обычном режиме в школе. Со среды, седьмого октября, возобновляется очное обучение во всех классах.

Как сообщили в министерства здравоохранения области, за прошедший день в регионе выявлено четыре случая ковида у учащихся образовательных учреждений, накануне было подтверждено девять случаев. Всего с начала учебного года и по шестое октября в регионе подтверждено 152 случая ковида у учащихся.

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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школа
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