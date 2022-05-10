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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки сегодня, девятого мая, состоялся праздничный кон
День Победы
День Победы
09.05.2022

Челябинских ветеранов с Днем Победы поздравил Дмитрий Певцов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
После двухлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, по улицам Челябинска вновь сегодн
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День Победы
09.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 9 мая, в Луганске отметили День Победы.  
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.05.2022

В Луганске отметили День Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском поселке Новосинеглазово сегодня, девятого мая, отпраздновали 77-ю годовщину Победы
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День Победы
09.05.2022

В челябинском поселке Новосинеглазово отпраздновали Великую Победу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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День Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2022

В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2022

Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик
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08.05.2022

Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2022

Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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10.05.2022 12:00

За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 151 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что на 2,6% больше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 155 инфицированных).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 153 человека, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 156).

Накануне коронавирусная инфекция оборвала жизни двоих жителей, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее умерло трое пациентов с ковидом).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 329 тысяч 239 жителей. Сумели справиться с болезнью 318 тысяч 365 пациентов.

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 895 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 617 жителей умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, по состоянию на 10 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 937 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 941 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на шестое мая

05.05.2022 17:20

В Тракторозаводском районе Челябинска хотят возвести жилой комплекс с садиком и школой

05.05.2022 17:08

Врачи областной больницы Челябинска освоили хирургический способ лечения астмы

05.05.2022 17:05

В Аше по материалам КСП и прокурорской проверки возбуждено уголовное дело

05.05.2022 16:54

В Челябинской области семьи погибших в спецоперации военных получают по одному миллиону рублей

05.05.2022 16:51

Посевная кампания в Челябинской области набирает обороты

05.05.2022 16:48

Челябинцы раскупают лекарство от эпилепсии: в аптеках появился отечественный препарат, но его на всех не хватает

05.05.2022 16:26

Более 566 тысяч пассажиров отправились со станций ЮУЖД в апреле 2022 года

05.05.2022 16:18

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» применяют инновационные технологии в Сосновском районе

05.05.2022 15:10

Задержанного в Испании Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде

05.05.2022 14:29

В Магнитогорске членам ОПГ вынесли приговор крупные за махинации

05.05.2022 14:21

Златоустовцы привезли в Чебаркульский гарнизон «Стихийное бедствие»

05.05.2022 13:46

В Испании задержан Анатолий Шарий

05.05.2022 13:35

Более 350 тысяч южноуральцев окунулись в мир моды с FashionDay «Поколения М»

05.05.2022 13:27

Предпринимателям Челябинска рассказали об экспериментальных правовых режимах и защите персональных данных

05.05.2022 13:17

Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня

05.05.2022 13:15

В центре Челябинска закроют движение транспорта

05.05.2022 12:59

В Бредах беспилотник «вычислил» иностранца, который хотел проникнуть на территорию России

05.05.2022 12:37

Челябинцам предлагают вспомнить подвиг медиков, работавших в эвакогоспитале

05.05.2022 12:16

Крупный ночной пожар в садовом товариществе Златоуста

05.05.2022 11:54

В системе ОМС Челябинской области будет работать новая страховая компания

05.05.2022 11:49

На озере Айдыкуль ищут пропавшего рыбака

05.05.2022 11:47

Правительство расширило доступ к социальной поддержке для семей с детьми

05.05.2022 11:45

Правительство снизило ставку по льготной ипотеке и разрешило сочетать ее с рыночной ипотекой

05.05.2022 11:38

В ЛНР прибыли автомобили 134-го гуманитарного конвоя МЧС России

05.05.2022 11:30

Полицейские Еманжелинска задержали подростков, которые могли пустить под откос поезд