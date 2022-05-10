10.05.2022
За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
09.05.2022
В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда
09.05.2022
Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик
08.05.2022
Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник
08.05.2022
Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков
08.05.2022
По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела
За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
07.05.2022
В Челябинской области подтверждено 166 новых случаев ковида
29.04.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев чуть подросло
28.04.2022
За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело
27.04.2022
За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
05.05.2022
Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет
04.05.2022