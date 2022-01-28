За сутки заболело ковидом 1656 южноуральцев, в том числе 223 школьника

В Челябинской области за прошедший день выявлен одна тысяча 656 новых случаев COVID-19, что на 35,6% или 435 случаев больше аналогичного показателя предшествовавших суток (днем ранее заболел одна тысяча 221 человек, плюс 27

6% или 264 человека).

В том числе за сутки коронавирус подтвержден у 223 школьников, накануне – у 161 учащегося. С начала пандемии подтверждено 159 тысяч 593 случая ковида. В текущем году инфицировано 927 школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 22 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 12). Всего в регионе 143 тысячи 262 жителя сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни шести южноуральцев, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было пять умерших). Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 731 житель с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 453 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 28 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение восемь тысяч 558 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 930 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.