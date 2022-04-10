10.04.2022
За сутки заболело ковидом 392 южноуральца, выздоровело 400, умерло восемь человек
10.04.2022
Школьников Челябинска приглашают на соревнования по лазертагу
10.04.2022
В Челябинске столкнулись два пассажирских автобуса
10.04.2022
Челябинск благоустроят с учетом мнения горожан
10.04.2022
Вооруженные силы РФ уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр»
10.04.2022
Из-за коммунальной аварии жители Миасса остались без воды
За сутки заболело ковидом 392 южноуральца, выздоровело 400, умерло восемь человек
09.04.2022
В Челябинской области за сутки ковид подтвержден у 401 человека
08.04.2022
За сутки заболело ковидом 414 южноуральцев, выздоровело 469, умерло семеро
07.04.2022
За сутки заболело ковидом 429 южноуральцев, выздоровело 570, умерло восемь
06.04.2022
Борьбу ММК с пандемией высоко оценили на международном уровне
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022
Любоваться на стелу «Город трудовой доблести» на челябинской Аллее Славы небезопасно
05.04.2022