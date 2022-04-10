За сутки заболело ковидом 392 южноуральца, выздоровело 400, умерло восемь человек

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 392 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны из больницы 400 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, умерло восемь пациентов с ковидом.

Суточное число заболевших сократилось на 2,3% (днем ранее выявлено 401 инфицированный), число выздоровевших за сутки пациентов, перенесших ковид, уменьшилось на 28,6% (накануне - 552).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни восьми жителей (днем ранее умерло семь пациента с ковидом).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 322 тысячи 997 жителей, сумели справиться с болезнью 308 тысяч 104 пациента. Коронавирус оборвал жизни восьми тысяч 775 южноуральцев.

Из них семь тысяч 497 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на 10 апреля 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 шесть тысяч 76 человек (накануне лечились шесть тысяч 92 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.