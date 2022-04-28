28.04.2022
Во сколько обходится южноуральцам красивая улыбка
28.04.2022
Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима
28.04.2022
За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело
28.04.2022
Настоящий мужчина: челябинский царь зверей назовет себя сам
28.04.2022
В Магнитогорске развивают «умную» конкуренцию
28.04.2022
Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых
За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело
27.04.2022
За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое
26.04.2022
За сутки заболело ковидом 185 южноуральцев, выздоровело 318, умерло четверо
25.04.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида
22.04.2022
С начала пандемии скончалось более 8,8 тысячи южноуральцев, инфицированных ковидом
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022