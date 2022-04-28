За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело

В Челябинской области коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 182 жителей. Днем ранее выявлено 184 инфицированных.

За сутки выздоровели и выписаны из больницы чуть меньше, чем новых заболевших - 179 человек (днем ранее – 514).

Накануне коронавирусная инфекция оборвала жизни одного жителя, днем ранее умерло двое пациентов с ковидом.

С начала пандемии переболело ковидом 327 тысяч 215 жителей. Сумели справиться с болезнью 315 тысяч 22 пациента.

Всего скончалось восемь тысяч 845 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 567 жителей умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона,

По состоянию на 28 апреля 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 три тысячи 306 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 304 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.