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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима
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За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело

В Челябинской области коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 182 жителей. Днем ранее выявлено 184 инфицированных.

За сутки выздоровели и выписаны из больницы чуть меньше, чем новых заболевших - 179 человек (днем ранее – 514).

Накануне коронавирусная инфекция оборвала жизни одного жителя, днем ранее умерло двое пациентов с ковидом.

С начала пандемии переболело ковидом 327 тысяч 215 жителей. Сумели справиться с болезнью 315 тысяч 22 пациента.

Всего скончалось восемь тысяч 845 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 567 жителей умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона,

По состоянию на 28 апреля 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 три тысячи 306 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 304 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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26.04.2022 14:45

В Челябинске живодер облил химической жидкостью собаку

26.04.2022 14:38

Доктор Женя передал спецкору «Урал-пресс-информа» гуманитарный груз для жителей ЛНР

26.04.2022 14:38

В апреле 12 челябинских семей-переселенцев справили новоселье

26.04.2022 14:16

Женщины Челябинской области собирают «посылку солдату»

26.04.2022 14:12

Челябинский министр вошла в состав Экспертного совета при комитете Госдумы

26.04.2022 14:08

На набережной Миасса за «Мегаполисом» появились новые «фишки»

26.04.2022 13:41

За сутки заболело ковидом 185 южноуральцев, выздоровело 318, умерло четверо

26.04.2022 13:39

Поисковая экспедиция южноуральских судебных приставов обнаружила останки 17 бойцов Красной Армии

26.04.2022 13:09

Челябинские таможенники совместно с ФСБ задержали контрабандиста военной продукции

26.04.2022 12:59

Полицейские Каслей посетили многодетную семью беженцев из ДНР

26.04.2022 12:52

Челябинец убил любовницу, которая не отпускала его к жене

26.04.2022 12:35

Выделены дополнительные средства на строительство дорог, в том числе трассы «Москва-Екатеринбург»

26.04.2022 12:33

На улице Свободы в Челябинске при восстановлении тротуара вырубят липы

26.04.2022 12:26

В Челябинске спасли большую поганку, спрятавшуюся под балконом

26.04.2022 12:18

Сотрудники УФСБ по Челябинской области установили лжеминеров

26.04.2022 11:54

В России появится единый фонд пенсионного и социального страхования

26.04.2022 11:53

Челябинск отметит Великую Победу вместе с Александром Маршалом и Олегом Газмановым

26.04.2022 11:50

В Челябинске военный осужден за нападение на полицейского

26.04.2022 11:49

Полицейские просят южноуральцев не дебоширить в майские праздники

26.04.2022 11:49

УСТЭК объяснили, почему в апреле возникла необходимость отключить горячую воду