За выходные заболело ковидом более 10 тысяч южноуральцев, умерло - 34

В Челябинской области за прошедшие выходные выявлено 10 тысяч 2177 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в субботу и воскресенье – 5107 и 5110 соответственно.

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – пять тысяч 354 заболевших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие выходные коронавирус подтвержден у 1784 школьников, в том числе в субботу – 893, в воскресенье – у 891 ученика.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 232 тысячи 342 случая подтвержденной коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 4679 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 3975). Всего в регионе 175 тысяч 971 житель сумел победить коварную болезнь.

За выходные коронавирусная инфекция оборвала жизни 34 жителей, в том числе в субботу умерло 18 человек, в воскресенье – 16.

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 966 южноуральцев с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 688 человек умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 14 февраля 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 48 тысяч 363 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 47 тысяч 948 жителей). Это максимальный показатель за весь период пандемии.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.