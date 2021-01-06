Заключенные челябинской колонии состязались в искусстве боди-арта и визажа

В исправительной колонии №5 Челябинска состоялся конкурсу по боди-арту и визажу «Зимушка-зима». Осужденные девушки представили множество оригинальных образов.
Творческие соревнования по боди-арту и визажу среди осужденных челябинской колонии из-за непростой санитарно-эпидемиологической ситуации проходили в пределах отрядов. Видеозапись о мероприятии транслировалась в исправительном учреждении посредством кабельного телевидения.
«В ИК-5 немало самых разных дарований, поэтому именно здесь решили провести конкурс по боди-арту и визажу «Зимушка-зима». Участницы постарались максимально полно выразить себя. С помощью красок и кистей для макияжа на лицах и телах моделей были созданы настоящие шедевры, яркие и смелые», - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.
Посмотреть, действительно, было на что, ведь уникальный образ нужно было не только создать, но и удачно презентовать жюри. И здесь тоже не обошлось без вдохновения и фантазии. Кто-то постарался заработать высокий балл в дефиле, а кто-то в театрализованной сценке.
Добавим, что в этом конкурсе не было не победителей, ни проигравших. После небольшой творческой паузы все заключенные вернулись к своей обычной жизни за решеткой.
Фото: ГУФСИН по Челябинской области