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Заключенные челябинской колонии состязались в искусстве боди-арта и визажа

В исправительной колонии №5 Челябинска состоялся конкурсу по боди-арту и визажу «Зимушка-зима». Осужденные девушки представили множество оригинальных образов.

Творческие соревнования по боди-арту и визажу среди осужденных челябинской колонии из-за непростой санитарно-эпидемиологической ситуации проходили в пределах отрядов. Видеозапись о мероприятии транслировалась в исправительном учреждении посредством кабельного телевидения.

«В ИК-5 немало самых разных дарований, поэтому именно здесь решили провести конкурс по боди-арту и визажу «Зимушка-зима». Участницы постарались максимально полно выразить себя. С помощью красок и кистей для макияжа на лицах и телах моделей были созданы настоящие шедевры, яркие и смелые», - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Посмотреть, действительно, было на что, ведь уникальный образ нужно было не только создать, но и удачно презентовать жюри. И здесь тоже не обошлось без вдохновения и фантазии. Кто-то постарался заработать высокий балл в дефиле, а кто-то в театрализованной сценке.

Добавим, что в этом конкурсе не было не победителей, ни проигравших. После небольшой творческой паузы все заключенные вернулись к своей обычной жизни за решеткой.

Фото: ГУФСИН по Челябинской области