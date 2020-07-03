Заключенные колонии Магнитогорска облагораживают город

ГУФСИН России по Челябинской области продолжит заниматься благоустройством городской среды города Магнитогорска. Они изготавливают скамейки и урны, арт-объекты и малые архитектурные формы.

Исправительным учреждением заключены муниципальные контракты с МКУ «Управление капитального строительства» на выполнение комплекса работ в рамкам формирования современной городской среды.



«Центр трудовой адаптации осужденных ИК-18 изготовит и установит скамейки и урны, арт-объекты и малые архитектурные формы. Для комфорта жителей города Магнитогорска они уже появились на территории пешеходной зоны проспекта Карла Маркса», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

«Выполнение заказа на производственных площадях Центра трудовой адаптации исправительного учреждения позволяет создать новые рабочие места для осуждённых, что способствует их лучшей ресоциализации после освобождения. В рамках заключенных контрактов мы сможем дополнительно трудоустроить порядка 30 человек», - отметил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН области Денис Анисимов.

Кроме того, в скором времени в городе появятся новые рекламные стенды и декоративные ограждения. Производимая продукция изготавливается в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической и разрешительной документации.