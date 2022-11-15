Закон не для всех, или Почему с 2016 года не выполняется решение Арбитражного суда

О заводе сухих строительных смесей, а, если точнее, о здании, в котором он расположен, агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало дважды – 11 декабря 2015 года и через год - 26 декабря 2016 года

Здание этого завода в 11 этажей, расположенное в черте города Челябинска, было построено незаконно еще в 2009 году, но на карте города де-юре его нет. Целый букет нарушений и проверка областной прокуратуры завершились решением Арбитражного суда о его сносе. Но дело застопорилось, несмотря на слабые попытки судебных приставов довести дело до конца. Последним аргументом для не сноса было то, что владелец завода делать это отказывается, а у судебных приставов нет на это денег. Администрация же города, не получающая с этого производства налоги в бюджет с 2009 года (свыше 10 лет!) заняла индифферентную позицию. Возможно, так сложилось потому, что владеет этим заводом семья уважаемого человека, депутата Юрия Карликанова.

И вот спустя шесть лет очередную публикацию подготовил для нашего агентства наш нештатный автор Михаил Кузьмин. Его беспокоит, что завод, подпадающий под лицензирование как взрывоопасный объект, не отвечающий требованиям ни пожарной, ни технической безопасности, который по решению суда должен был быть ликвидирован еще в 2016 году, работает на полную мощность, выпускает и рекламирует продукцию. При этом ни одно государственное надзорное учреждение деятельность этого завода не проверяет, потому что по документам такого завода попросту нет (!)

История вопроса

В 2009 году общество «Стройкомплект» (на тот момент – ООО ПКО «Челябинск-Стройиндустрия») получило в аренду принадлежащий Челябинску земельный участок для строительства завода сухих строительных смесей.

Остается белым пятном период фактического строительства данного завода, однако в 2014 году сотрудники КУИЗО, Управления архитектуры и прокуратуры провели проверки арендуемого земельного участка, на котором обнаружили работающий в полную мощность завод, производящий сухие строительные смеси.

По итогам проверки, а далее и в суде, экспертами было установлено, что на эксплуатируемое здание площадью 2306 кв.м нет разрешительных документов, оно не соответствует требованиям пожарной и технической безопасности.

В связи с вышеизложенным, в декабре 2016 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Администрации г. Челябинска и обязал общество «Стройкомплект» в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу своими силами и за свой счет снести самовольную постройку нежилое здание – «Завод сухих строительных смесей» (Дело №А76-31718/2015).

Общество «Стройкомплект» - ранеее ООО ПКО «ЧелСИ», генеральный директор – Мария Таукаева, учредитель – дочь вице-спикера Заксобрания Юрия Карликанова Юлия Александрова.

Общество «Стройкомплект» признано банкротом в апреле 2016 года, в настоящее время находится на стадии конкурсного производства. Общая сумма долга перед кредиторами составляет 1,6 миллиарда рублей.

Однако вместо того чтобы исполнить решение суда, собственники завода по цепочке афиллированных компаний продали оборудование этого завода своей же компании – «Нерудпром». И теперь уже руководство «Нерудпром» в лице всей той же дочери вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юлии Юрьевны Александровой в ответ на инициированные проверочные действия в отношении завода сухих строительных смесей официально отвечает: «Ввиду того, что оборудование принадлежит обществу «Нерудпром» просим прекратить какие-либо действия в отношении данного имущества».

(документ есть в редакции)

Суровое настоящее

В полицию, в прокуратуру, Ростехнадзор, МЧС, Управление архитектуры с требованиями провести проверку производственной деятельности завода сухих строительных смесей обратился арбитражный управляющий общества «Стройкомплект» Вадим Овсянников.

В обращениях он указывает: «В соответствии с п.п. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», эксплуатация взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности является лицензируемой деятельностью. Документы, подтверждающие наличие у общества «Стройкомплект» лицензии на эксплуатацию опасных объектов, отсутствуют. Таким образом, на территории завода, не отвечающего требованиям пожарной и технической безопасности, признанного самовольной постройкой, по настоящее время осуществляется предпринимательская деятельность».

Никаких действий со стороны контролирующих и правоохранительных органов на текущий момент так и не принято. Остается гадать, как быстро бы закрыли этот завод, не владей им семья Карликанова.

Ну, а пока правоохранительные органы бездействуют, в рамках своих возможностей и полномочий действовать приходится только независимым кредиторам общества «Стройкомплект». Завод взят под охрану конкурсным управляющим общества «Стройкомплект» и его деятельность остановлена.

Унас есть решение суда на снос здания, - поясняет представитель арбитражного управляющего общества «Стройкомплект», руководитель адвокатского бюро «ЛЕ-АРМ» Евгений Чуркин. – И это здание неотделимо от установленного внутри оборудования – это единый комплекс, который будет разобран и демонтирован. Поэтому то, что заявляют юристы Карликанова, что оборудование принадлежит некой другой компании, – это фикция. Купить отдельно оборудование или отдельно здание невозможно, это единый комплекс «Завод сухих строительных смесей», который принадлежит обществу «Стройкомплект» и будет реализован в рамках конкурсного производства, - пояснил Чуркин.

Как рассказал адвокат, на нелегальной производственной площадке обнаружено более 100 тонн готовой продукции, а также производственные журналы с данными о количестве произведенной, отгруженной продукции. Из документов следует, что производством занимались компании ТД «Челябоблснабсбыт» (генеральным директором является Юрий Раифович Карликанов, а собственником его дочь – Юлия Юрьевна Александрова) и «Смеси и бетон» (Юрий Раифович Карликанов владеет 50% долей участия в данном обществе. Другие 50% принадлежат АО АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»)

Адвокат также сообщил, что лица, производившие продукцию на нелегально организованном производстве, принадлежащем банкроту – обществу «Стройкомплект», могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям 170 УК РФ (незаконное предпринимательство), а также по статье 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), максимальный срок по которой составляет 5 лет лишения свободы.