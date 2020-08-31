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Замминистра экологии вылечился от Covid-19

Общество
Сегодня, 15:45
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Автор: 
Инна Шемаева

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией. Он полностью здоров и готов выйти на работу.

Об этом Виталий Безруков сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что три недели он боролся с Covid-19 и одержал победу. Еще один заместитель министра - Гилев Игорь Юрьевич также выписан из больницы и проходит реабилитацию.

«Остальные коллеги из министерства также постепенно возвращаются на работу и чувствуют себя хорошо. Некоторые еще находятся на больничном, но их здоровью ничего не угрожает. Многие сотрудники министерства продолжают работать в режиме удаленного доступа. Будем стараться максимально оградить людей от опасности заражения, пока ситуация полностью не нормализуется.
Я еще раз напоминаю всем, что, несмотря на то, что вирус постепенно отступает, всем нам необходимо соблюдать меры защиты и не стоит пренебрегать теми рекомендациями, которые дают специалисты», - пишет Виталий Безруков.

Напомним, девятого августа заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова выявлена коронавирусная инфекция. Covid-19 также диагностирован еще у 17 его коллег. Один из заболевших находился в реанимации.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования.

При первых признаках недомогания необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Виталий Безруков
коронавирус
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