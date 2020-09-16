Замминистра минэкономразвития Челябинской области назначена Елена Раевская
Заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Елена Раевская.
Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 15 сентября 2020 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Раевскую Елену Александровну заместителем министра экономического развития Челябинской области», - говорится в постановлении. Оно вступает в силу с момента подписания.
До настоящего момента она возглавляла управление инвестиционного развития министерства экономического развития области.
Отец Елены Раевской – заместитель министра сельского хозяйства области - Александр Раевский.
Место замминистра экономического развития области освободилось после назначения Марины Клочковой первым замом руководителя этого ведомства.
В настоящий момент минэкономразвития региона возглавляет Наталья Лугачева, ранее занимавшая пост первого заместителя руководителя ведомства. У министра два первых заместителя - Ирина Акбашева и Марина Клочкова, два зама - Дмитрий Глухарев и Андрей Минченко.
Фото со страницы Елены
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