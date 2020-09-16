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Замминистра минэкономразвития Челябинской области назначена Елена Раевская

Общество
Сегодня, 10:05
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Заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Елена Раевская.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 15 сентября 2020 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Раевскую Елену Александровну заместителем министра экономического развития Челябинской области», - говорится в постановлении. Оно вступает в силу с момента подписания.

До настоящего момента она возглавляла управление инвестиционного развития министерства экономического развития области.

Отец Елены Раевской – заместитель министра сельского хозяйства области - Александр Раевский.

Место замминистра экономического развития области освободилось после назначения Марины Клочковой первым замом руководителя этого ведомства.

В настоящий момент минэкономразвития региона возглавляет Наталья Лугачева, ранее занимавшая пост первого заместителя руководителя ведомства. У министра два первых заместителя - Ирина Акбашева и Марина Клочкова, два зама - Дмитрий Глухарев и Андрей Минченко.

Фото со страницы Елены

 

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