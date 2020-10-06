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Замруководителя Челябинского УФАС госпитализирован с коронавирусом

Общество
Сегодня, 09:49
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Автор: 
Любовь Юрина

У заместителя руководителя Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Станислава Копылова подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19.

Об этом сообщает в социальных сетях пресс-секретарь ведомства Наталья Мартынюк.

«Подтверждаем информацию о коронавирусе у замруководителя Челябинского УФАС Станислава Копылова. Госпитализирован, 52 процента поражения легких», - пишет Наталья Мартынюк.

Все сотрудники управления, которые были в близком контакты с заболевшим, отправлены домой на самоизоляцию в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

Южноуральцев просят все возникающие к УФАС вопросы решать исключительно в онлайн-режиме.

Напомним, коронавирусная инфекция выявлена у заместителя губернатора Анатолия Векшина (35% поражения легких и двустороння пневмония), министра спорта области Леонида Одера (16%), его заместителя Александра Казакова (45% поражения легких), министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, у главы Магнитогорского городского округа Сергея Бердникова, директора камерного театра Челябинска Ильи Коломейского.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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