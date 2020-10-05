Министр спорта Челябинской области и его зам госпитализированы с коронавирусом

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер и его заместитель Александр Казаков госпитализированы в третью областную больницу с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин, министр третьего октября был госпитализирован в областную клиническую больницу №3 (больница скорой помощи).

Обследование на компьютерном томографе показало у Леонида Одера поражение легких 16%. У его заместителя, Александра Казакова ситуация более серьезная – поражено 45% легких.

Пока ни один контактный с министром и его заместителем не отправлены на самоизоляцию. Сотрудники ждут специалистов, которые проведут тестирование и по его результатам будет принято решение.

Кроме того, в министерстве пока ни один из сотрудников не отправлен на дистанционный режим работы.

Напомним, в выходные был госпитализирован в третью областную больницу заместитель губернатора Анатолий Векшин. У него 35% поражения легких и двустороння пневмония.

Коронавирусная инфекция выявлена и у главы Магнитогорского городского округа Сергея Бердникова, директора камерного театра Челябинска Ильи Коломейского.