Ковид диагностирован у главы Магнитогорска

Глава Магнитогорского городского округа (Челябинская область) Сергей Бердников заразился новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

«COVID-19 подтвердился у главы города Магнитогорска Сергея Бердникова», - сообщает телеграм-канал администрации города.

По информации мэрии, болезнь у градоначальника протекает в лёгкой форме. Госпитализация на данный момент не потребовалась. «Сергей Николаевич лечится дома на самоизоляции», - уточнили в администрации.

Напомним, накануне стало известно, что в областную больницу скорой помощи госпитализирован заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин с подтвержденным ковидом. «Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония», - пишет Анатолий Векшин на своей странице в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, пятого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 198 случаев коронавируса (плюс 92 случая за сутки). По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 4 октября в городе подтверждено две тысячи 187 случаев COVID-19.