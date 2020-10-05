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Ковид диагностирован у главы Магнитогорска

Общество
Сегодня, 12:24
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Автор: 
Любовь Юрина

Глава Магнитогорского городского округа (Челябинская область) Сергей Бердников заразился новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

«COVID-19 подтвердился у главы города Магнитогорска Сергея Бердникова», -  сообщает телеграм-канал администрации города.

По информации мэрии, болезнь у градоначальника протекает в лёгкой форме. Госпитализация на данный момент не потребовалась. «Сергей Николаевич лечится дома на самоизоляции», - уточнили в администрации.

Напомним, накануне стало известно, что в областную больницу скорой помощи госпитализирован заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин с подтвержденным ковидом. «Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония», - пишет Анатолий Векшин на своей странице в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, пятого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 198 случаев коронавируса (плюс 92 случая за сутки). По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 4 октября в городе подтверждено две тысячи 187 случаев COVID-19.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Сергей Бердников
Магнитогорск
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