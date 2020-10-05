У главы минпрома Челябинской области подтвержден коронавирус
Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий заразился новой коронавирусной инфекцией Covid-19.
Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в министерстве.
Главу южноуральского минпрома не госпитализировали в больницу. Он лечится в домашних условиях.
В пресс-службе министерства уточнили, все рабочие процессы в ведомстве идут в плановом порядке, совещания и другие личные контакты переведены в удаленный режим.
На сегодня коронавирус не подтвержден больше ни у кого из сотрудников минпрома. Все работники, которые контактировали с министром, отправлены на самоизоляцию. Во вторник в министерстве будет проведена санитарная обработка помещений.
Напомним, коронавирусная инфекция выявлена у заместителя губернатора Анатолия Векшина (35% поражения легких и двустороння пневмония), министра спорта области Леонида Одера (16%), его заместителя Александра Казакова (45% поражения легких), у главы Магнитогорского городского округа Сергея Бердникова, директора камерного театра Челябинска Ильи Коломейского.
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