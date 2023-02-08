Заповедник «Аркаим» ищет гидов на летний период

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) уже готовится к летнему сезону. Учреждение формирует штат сотрудников (в первую очередь, экскурсоводов), чтобы успеть подготовить их к лету.

Попробовать себя в роли гида может каждый, кому интересна история родного края. Требований немного: необходимо иметь высшее или неполное высшее образование, быть коммуникабельным и уметь общаться, обладать грамотной речью и российским паспортом.

Как рассказал начальник отдела популяризации культурного наследия «Аркаима» Антон Бубнов, сезон длится с мая по октябрь, договор учреждение оформляет на срок от одного до пяти месяцев и предоставляет проживание.

По его словам, график скользящий – можно составить его с учетом пожеланий сезонного работника.

«Историческое образование приветствуется, но необязательно. Точно также нет возрастных ограничений: примем как студентов, так и людей со стажем – было бы желание. Для тех, кто хочет освоить эту профессию, мы проводим индивидуальное обучение, причем онлайн», - отметил Антон Бубнов.