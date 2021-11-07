«Ласточка» за год перевезла более 50 тысяч пассажиров между Челябинском и Магнитогорском

Скоростной электропоезд «Ласточка» за год курсирования между Челябинском и Магнитогорском перевез более 50 тысяч пассажиров.

Напомним, первый скоростной поезд «Ласточка» по маршруту Челябинск – Магнитогорск был запущен пятого ноября 2020 года. Между Челябинском и Карталами Ласточка курсирует почти год.

«За первый год по полному маршруту Челябинск - Магнитогорск проехало более 50 тысяч пассажиров, - пояснили в миндортранса региона. - Чаще жители региона совершали поездки по маршруту Челябинск - Троицк и обратно (перевезено 60 тысяч человек)».

Более 83 тысяч человек проехали по маршруту Челябинск - Карталы и обратно. Ежедневно на скоростной электричке совершают поездки около одной тысячи человек.

Пассажиры по достоинству оценили комфортабельный подвижной состав, график движения и стоимость проезда. В составе скоростного электропоезда пять вагонов с мягкими креслами, широкими проходами и панорамными окнами с теплоизоляцией. Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте.

На маршруте действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников.