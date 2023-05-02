Заседание Заксобрания Челябинской области перенесено на 11 мая

Определена новая дата проведения 35-го заседания Законодательного собрания Челябинской области, которое не состоялось из-за отсутствия кворума.

Тридцать пятое заседание регионального парламента седьмого созыва состоится 11 мая, сообщается на сайте ЗСО.

Депутатам предстоит рассмотреть 34 вопроса, в том числе доклад регионального министра финансов Андрея Пшеницына об исполнении бюджета за 2022 год и о внесении изменений в бюджет 2023 года и отчет и. о. директора территориального ФОМС Челябинской области Натальи Мироновой об исполнении бюджета фонда за прошлый год и корректировке бюджета текущего года.

Планируется утвердить новые региональные награды и новую памятную дату Челябинской области «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны», а также изменения в Кодекс об административных нарушениях, рассмотреть ряд социальных и иных вопросов.

Напомним, 35-е заседание Законодательного собрания Челябинской области, которое должно было состояться 28 апреля, было перенесено на май в связи с отсутствием кворума. Часть депутатов не смогла принять участие в заседании по уважительным причинам: кто-то заболел, кто-то уехал в командировку. Спикер Александр Лазарев с 26 по 28 мая принимал участие в мероприятиях Совета законодателей РФ Федерального собрания, которые проходили в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.