Защитники Новороссии ждут в своих рядах настоящих мужиков с Южного Урала

В эти дни, недели, месяцы специальная операция по дебандеризации Украины вступает в свою решающую фазу. Поэтому находящимся на передовой подразделениям ВС РФ сегодня как никогда нужно усиление за счёт крепких и мотивированных бойцов.

Юрий «Ангел» Гагарин - заместитель командира полка, в котором воюют преимущественно южноуральцы, обращается к землякам с призывом заключить контракт на службу в его подразделении. Он подчёркивает: в полку сложилась особая «уральская» атмосфера, в которой солдаты и офицеры являются единым целым.

«Мы все отвечаем друг за друга, поддерживаем и выручаем своих однополчан. Именно по этой причине боевые потери в подразделении сведены к минимуму», – подчёркивает Юрий Гагарин.

«Ангел» уверен»: в Челябинской области найдётся достаточное количество добровольцев, желающих в трудный час по примеру своих дедов и прадедов встать на защиту Отчизны и довести до конца трудную, но почётную работу, начатую 24 февраля 2022 года.