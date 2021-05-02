Здравствуй, лето! В Челябинске заработал главный фонтан

В Челябинске начал работу светомузыкальный фонтан на площади Революции. В вечернее время, ежедневно с 20-00 до 21-30 часов, горожане могут насладиться необычным шоу, сочетающим в себе залпы воды, световое и музыкальное оформление.

Как сообщили в администрации Челябинска, в остальное время, в жаркую погоду, фонтан будет работать в обычном режиме с 12-00 до 22-00 часов. Все оборудование прошло тщательную проверку, а музыкальный репертуар значительно расширен.

Напомним, в прошлом году специалистами был создан отдельный плей-лист из 25-ти песен военных лет, примерно получасовой. Они ориентировались на юбилей Победы, а потом еще и Челябинску было присвоено звание «Город трудовой доблести». Затем было решено вернуться к старому репертуару, состоящему примерно из сорока песен – российских и иностранных.