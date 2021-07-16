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16.07.2021

В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины
Карталинский район
лесные пожары
ЮУЖД
Общество
16.07.2021 17:43
Фото: Пресс-служба ЮУЖД

Спасая жизни

Железнодорожники героически отстаивали Карталинский район, не щадя себя

Работники Южно-Уральской железной дороги проявили себя, как настоящие герои, когда в кратчайшие сроки пришли на помощь жителям Карталинского района, где на прошлой неделе бушевали пожары невиданной силы.

Фото ГУ лесами Челябинской области В самом пекле в эти по-настоящему жаркие июльские дни побывал и заместитель начальника восстановительного поезда станции Карталы Алексей Кравцов. Он рассказал, что поезд предназначен, прежде всего, для устранения последствий схода подвижного состава с рельсов, но также и для оказания помощи в пределах своих тактико-технических возможностей при ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера.

Поезд в боевой готовности находится всегда. Алексей Кравцов получил приказ об отправлении в полночь восьмого июля.

«Отправились со станции Карталы до станции Джабык, на помощь в тушении пожара в лесополосе. На место прибыли даже за меньшее время, чем положено по нормативу (он составляет сорок минут – прим.). Уже тогда в вагонах явственно чувствовался запах гари, и в лесном массиве уже были видны следы возгораний. По прибытии на станцию Джабык наш поезд был переставлен на пятый соединительный путь. Определились с местом сгона бульдозеров ДЭТ-250 (в количестве двух единиц), предназначенных для осуществления обваловки и устройства минерализованных полос. После поезд ушел в Аннеское, а мы остались с людьми», - рассказывает Алексей Николаевич (бульдозеры ДЭТ-250 – легендарная техника, произведенная на Челябинском тракторном заводе - прим.).

О бульдозеристах он говорит с нескрываемой гордостью. Это настоящие профессионалы – опытные, умелые. И просто надежные люди, всегда готовые выполнить поставленные задачи и подставить плечо товарищу.

«Все они за управлением данных машин находятся не первый год, то есть уже неоднократно сталкивались с подобными ситуациями. Правда, таких масштабов бедствия мы, конечно, не ожидали. На рассвете, когда работали в лесном массиве, ветер еще не был таким сильным. Да, горело, да, было большое задымление, но вот ближе к обеду, когда поднялся сильный ветер, масштабы распространения огня и, соответственно, его сила увеличились в разы. Как по верху он шел гораздо быстрее и сильнее, так и по низу», - вспоминает Алексей Кравцов.

После устройства минерализованных полос в лесополосе – их железнодорожники делали от шести до 12-ти метров шириной, с усилением ветра и постоянной сменой его направления стало понятно: огонь в лесу уже не удержать. Тогда было принято решение (других вариантов, в принципе, и не оставалось) – отойти к станции Джабык.

«Добравшись до окраины станции, развернули бульдозеры обратно в сторону леса и начали уже непосредственно опашку поселка. Где-то через полчаса увидели пламя, очень быстро приближающееся к населенному пункту, – ветер тогда уже поднялся очень сильный. Огонь шел и по верху, и по низу. Бульдозеристы, не останавливаясь, продолжали опашку, спасая жилой сектор, дома, имущество людей. Бульдозерами работали до последнего. Вокруг уже появился плотный дым, же нечем было дышать, летели огненные искры, горящие ветки. Работали мы и тогда, когда уже ничего не было видно, когда огонь подошел к поселку уже вплотную. Один бульдозер отталкивал вал земли и отходил, так как вал начинал гореть и перекидываться на технику, второй бульдозер подхватывал и отталкивал его дальше. Таким образом и работали: переталкивали, переталкивали, переталкивали», - отмечает Алексей Николаевич.

Потом, когда огонь уже окружил их со всех сторон, отважные работники железной дороги - Алексей Кравцов, бульдозеристы Александр Голубев, Владимир Алабжин и Евгений Половинкин - выбрали небольшой прямой участок, обустроили вокруг себя минерализованное поле диаметром около ста метров и встали внутри него. Только таким образом удалось сохранить машины и спасти свои жизни.

«Все свои действия я, конечно, координировал со штабом, который был развернут на станции Джабык. Также созванивался с Челябинском – со своим прямым руководством», - рассказывает Алексей Кравцов.

Впоследствии на краю поселка, когда он и его люди уже пришли из леса, команда железнодорожников продолжила работать в связке с пожарными.

«Мы отталкивали землю бульдозерами, они тут же водой рядом поливали, чтобы огонь не перекинулся по гусеницам, не залез на технику. Также сотрудники МЧС отбивали огонь струей воды, чтобы он не перекидывался на частный сектор. Кроме того, мы пробивали минерализованные полосы вдоль железной дороги, чтобы дома не оказались в окружении», - вспоминает те горячие дни Алексей Николаевич.

Он отмечает, что ситуации всегда разные, одинаковых никогда не бывает, однако сплоченность коллектива, четкость выполнения команд приносят нужный, правильный результат.

«Люди у нас всегда находятся в боевой готовности. По первому звонку прибывают на место и выполняют то, что им поручено», - подчеркивает Алексей Кравцов.

Не отказывали работники железной дороги и местным жителям, подходившим и просившим о помощи, – бульдозеры поработали и на узких улицах Джабыка, прогоняя огонь все дальше и дальше от населенного пункта.

«Лес, конечно, очень жалко, но деревья вырастут через двадцать лет. А вот люди, которые все потеряли… Им как быть?!» - рассуждает Алексей Николаевич.

По его словам, Джабык выгорел не весь. Там, где работала его команда, - с четной стороны, поселок пострадал меньше, чем с другой.

Опахивали бульдозеристы ЮУЖД и дороги вблизи населенного пункта. Заходили прямо в огонь и все засыпали землей. События тех страшных дней показали, что и люди большие молодцы, и техника хорошая – не подвела.

Из Джабыка в Анненское, к своему поезду, добирались своим ходом. И добрались лишь спустя двое суток. По пути успевали обустроить минерализованные полосы (искусственно созданные противопожарные барьеры). Ехали и гребли, гребли землю…

«Перемещаемся по окраине Джабыка, видим очаги возгорания, опускаем лопату, наталкиваем на нее землю, чтобы притушить пламя. Где-то гусеницами развернешься, притопчешь огонь. Как человек его ногами топчет, точно так же делали бульдозерами. Мы не только предотвращали приход огня, но и контролировали ситуацию там, где все горело. Туда, куда можно было заехать, заезжали и тушили, тушили, тушили. Дерево горит – засыпаем его землей: она, как и вода, помогает в борьбе с огнем», - отмечает Алексей Кравцов.

По его словам, верховой пожар распространялся очень быстро – со скоростью около 60-70-ти километров в час, перекидываясь все на новые и новые деревья.

«Вся проблема была в ветре. Не было бы ветра, потушить лес было бы гораздо проще. А тут сосны, иголки смолянистые – вспыхивали, как порох. В лес, когда опашку делали, заходишь – там такая сушь… Страшная! С марта ни одного дождя не было. Достаточно малейшей искорки и ветра!» - вспоминает Алексей Кравцов.

Также на тушении пожаров в Карталинском районе помощь оказывала команда Магнитогорского восстановительного поезда: начальник Виктор Бубнов, его заместитель Валерий Маркелов, мастер Юрий Панов, машинисты Алексей Фаремец, Виталий Гейчев и Алексей Шевкун.

Отдельно нужно отметить водителя Алексея Ананко - он без устали, один, доставлял до места сменные бригады, подвозил все необходимое для обеспечения деятельности бульдозерной техники. Незаменимыми тогда оказались и проводницы восстановительного поезда: Анна Боровикова и Анна Степанова. Каждый был на своем месте и внес свой важный вклад в общее дело спасения людей.

Вместе с сотрудниками восстановительного поезда в очаге пожара работали и сотрудники пожарного поезда. Начальник пожарного поезда станции Магнитогорск Максим Овчинников, по приказу руководства, направился на станцию Джабык в первый же день, восьмого июля. Миссия его команды состояла в обеспечении водой пожарных автомобилей подразделений МЧС, которые тушили пожары в лесном массиве на территории Карталинского района. Также пожарный поезд привлекался на тушение возникающих очагов пожаров на перегоне Джабык – Запасное.

«Кроме того, мы осуществляли защиту объектов РЖД от огня. Была реальная угроза распространения пламени, сильный ветер от горящих рядом строений разносил искры и пламя на здание поста электрической централизации станции Запасное, который имеет очень важное значение, – там находится оборудование, отвечающее за организацию движения железнодорожных составов на определенном участке. В случае выхода из строя этого оборудования часть участка прекратила бы свою деятельность по перевозке грузов. Мы приняли все меры по защите этого объекта, задачу выполнили в кратчайшие сроки – своевременно и профессионально», - рассказывает Максим Анатольевич.

В общей сложности караулы магнитогорского пожарного поезда работали в Карталинском районе четверо с половиной суток – и не только на станциях Запасное и Джабык, но и на перегонах между станциями (домой они вернулись лишь ночью 12-го июля).

«Задачи выполняли впятером, иногда, может быть, и сверх своих возможностей. Мастерство и профессиональная выучка наших людей помогли справиться со всеми задачами в полном объеме – и подвоз воды пожарным подразделениям организовали, и заправку их техники, и пожар тушили - в пределах тактико-технических возможностей пожарного поезда. И даже немного помогли МЧС в эвакуации людей пенсионеров на станции Джабык», - отмечает Максим Овчинников.

По его словам, пожар был крупным, сложным, в его тушении участвовало очень много представителей различных ведомств, деятельность которых штабу пожаротушения нужно было грамотно скоординировать.

«Было организовано взаимодействие между всеми структурами, чтобы указания и приказы вовремя доходили до всех участников тушения и вовремя выполнялись», - подчеркивает начальник магнитогорского пожарного поезда.

… В эпицентре страшных июльских событий оказался и электромеханик Магнитогорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, обслуживающий станцию Джабык, Юрий Ивекеев. Он героически, самоотверженно, на пределе сил, боролся со стихией на собственном тракторе МТЗ-80 – долгие часы опахивал землю у леса с помощью плуга. Вместе с ним с помощью своей техники населенный пункт спасали, пытаясь остановить распространение пожара, и другие работники железной дороги: путеец Евгений Гредяев из Магнитогорской дистанции пути и механик Магнитогорской дистанции СЦБ Данил Чичерин.

Юрий Ивекеев, к слову, на том страшном пожаре лишился своих построек, гаража и участка – отстаивал поселок, станцию, а вот личное хозяйство спасти не успел.

… Побывать в опасной зоне пришлось и машинистам пригородного поезда. Девятого июля, отправившись в путь уже через 15 минут после получения распоряжения (первой точкой была станция Запасное), бригада электропоезда добралась до места назначения за каких-то двадцать минут - при том, что в обычной жизни на эту дорогу уходит час. А в критической ситуации, можно сказать, долетели.

Плохая видимость – на двести метров вперед не видно ни зги, сильный дым, от которого так тяжело дышать, вынужденное снижение скорости на особо задымленных участках – все эти факторы не повлияли на готовность бригады поезда к совершению подвигов в зоне ЧС.

Машинист Сергей Проценко рассказывает, что ему за более чем тридцать лет работы (в профессии он с 1989-го года) в столь экстремальных условиях пришлось действовать впервые.

«От бригады требовалась максимальная быстрота. Мы понимали, что ситуация по-настоящему чрезвычайная. Нам нужно было максимально быстро вывезти из зоны бедствия людей и доставить их в безопасное место. Это была наша главная задача», - отмечает Сергей Леонтьевич.

Действовали работники Карталинского участка моторвагонного депо Сакмарская Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава в условиях крайне непростых. Его напарник, машинист Евгений Самарин, плохо себя почувствовал - дышать было чем, но продолжал свою миссию, невзирая ни на что.

Несмотря на все сложности, подстерегавшие в пути, отважные машинисты доставили в Карталы 61-го пассажира – жителей пострадавших от огня поселков Запасное и Джабык, прибежавших на станцию вместе со своими домашними животными, - целыми и невредимыми. В числе спасенных было 16 детей и три маломобильных гражданина.

«Морально людям, конечно, очень тяжело пришлось. В Карталах пострадавших встречали экстренные службы, психологи, скорые, полиция. С людьми сразу началась работа», - отмечает Сергей Проценко.

Он находился на работе, когда руководство депо позвонило и сказало, что нужно организовать экстренный рейс. В 13.20 получил указание, в 13.34, вместе с Евгением Самариным приведя электропоезд в рабочее состояние, экстренно отправился в опасную зону.

Поездной диспетчер также отлично справился с задачей, сделав все возможное, чтобы поступивший в его распоряжение электропоезд прибыл на станцию Запасное – она в 60-ти километрах от депо - максимально быстро. Пришлось останавливать грузовые поезда, чтобы пропустили: поезд Проценко и Самарина шел вне графика.

«Мы очень спешили, потому что прекрасно понимали, что люди в зоне бедствия. По-другому поступить мы просто не могли», - отмечает Сергей Леонтьевич.

Сергей Проценко

По его словам, отработка действий в экстренных ситуациях на предприятии, конечно же, проводится – руководство ЮУЖД уделяет этому вопросу большое внимание, то есть в теории это знакомо. Но на практике… Не дай бог, чтобы еще раз случилось что-то подобное.

«Сначала мы остановились в Запасном, посадили людей, потом отправились в Джабык – там в поезд села основная масса пассажиров. Затем снова вернулись в Запасное – туда принесли человека. Мы помогли посадить его в поезд. И уже оттуда без остановок поехали в Карталы», - вспоминает Сергей Проценко.

Евгений Самарин признается: зрелище было жуткое. Вокруг железной дороги полыхали леса. Все вокруг исчезало в дыму.

«Мы очень торопились. По дороге подавали сигналы. На участках с плохой видимостью снижали скорость. Те, где дыма не было, проезжали с максимальной скоростью», - рассказывает Евгений Александрович.

Мужественный машинист ничего не говорит про трудности: вроде как обычное дело – доехать и забрать пассажиров. Просто здесь выезжать пришлось экстренно.

… В результате пожаров в Карталинском районе четыре работника железной дороги остались без крова. Родное предприятие в беде своих людей не бросило – в настоящее время на ЮУЖД, через благотворительный фонд «Почет», ведется сбор помощи пострадавшим.

От Центральной дирекции инфраструктуры поступит материальная поддержка.

Межрегиональный координационный совет ветеранов уже оказал помощь неработающим пенсионерам-железнодорожникам.

Автор: Евгения Александрова
Карталинский район
лесные пожары
ЮУЖД
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В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды

16.07.2021 15:37

Челябинский микрорайон «Парковый-2» будет благоухать

16.07.2021 14:52

В Челябинской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны

16.07.2021 14:01

Юнармейцы Троицка собрали «землю доблести» с братских могил советских солдат

16.07.2021 13:56

В Челябинскую область поступило еще 25,5 тысячи доз «Спутник V»

16.07.2021 13:40

В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей

16.07.2021 13:14

В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины

16.07.2021 13:12

В центре Челябинска построят новый квартал по проекту Артемия Лебедева

16.07.2021 13:07

ВТБ Мобайл запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Челябинской области

16.07.2021 12:34

Вулкан и сбои в поставках: в России нашли причины роста цен на бананы

16.07.2021 12:25

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 70 тысяч

16.07.2021 12:23

На Кичигинской сопке под Миассом удалось ликвидировать все очаги лесного пожара

16.07.2021 12:20

Аэропорт Магнитогорска приостановит полеты на время реконструкции

16.07.2021 12:09

В российский школы и детсады будут зачислять по родству

16.07.2021 11:43

Челябинка отдала 800 тысяч рублей мошенникам, представившимся брокерами

16.07.2021 11:41

На западе Германии из-за наводнения без вести пропали более тысячи человек, есть погибшие

16.07.2021 11:31

В Челябинске погиб мужчина, сорвавшись с седьмого этажа

16.07.2021 11:15

Ирина Гехт и Дмитрий Тарасов открыли в челябинской больнице «дорогу жизни»

16.07.2021 10:34

Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний

16.07.2021 10:10

В Челябинске ограничат движение на одном перекрестке из-за ремонта дорог

16.07.2021 10:09

В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

16.07.2021 10:09

В пятницу в Челябинской области вероятны дожди и грозы

16.07.2021 09:57

Анонсы событий и мероприятий на 16 июля

15.07.2021 18:34

Кардиолог: Ковид «помолодел», болеть стали даже дети и порой тяжело

15.07.2021 17:53

Важен труд каждого – с праздником, металлурги и горняки!

15.07.2021 17:40

Челябинские школьники приняли участие в спортивном фестивале

15.07.2021 17:15

«Оружие-2021»: в Росгвардию жители Челябинской области принесли не только оружие и патроны, но даже снаряд

15.07.2021 16:57

ВТБ повышает доходность по вкладу «Новое время»

15.07.2021 16:18

Медвежата Варвара и Баграт отправились в реабилитационный центр в Хабаровском крае

15.07.2021 15:37

ВТБ открыл первый офис нового формата в Челябинске

15.07.2021 15:36

В Челябинской области водитель, сбивший лося, заплатит крупный штраф

15.07.2021 15:35

В Челябинской области начнут штрафовать за нарушение весогабаритных норм автомобилей

15.07.2021 15:16

Виталий Безруков: В появлении сыпи после купания в Тургояке колиморфные бактерии не виноваты

15.07.2021 14:52

В Челябинске ушел из жизни заслуженный учитель РСФСР Анатолий Гостев

15.07.2021 14:27

Жители Челябинской области стали жениться гораздо реже, чем десять лет назад

15.07.2021 13:58

В Челябинской области выросли показатели естественной убыли населения

15.07.2021 13:47

Единовременную матпомощь получили более 700 пострадавших от пожара южноуральцев

15.07.2021 13:46

В Карталах подвергся сексуальному насилию десятилетний мальчик

15.07.2021 13:18

Крашенинников и Бурматов предложили наказывать обидчиков животных рублем

15.07.2021 13:16

В Магнитогорске осудили заведующую детсадом

15.07.2021 13:15

В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР

15.07.2021 13:07

Российское мясо упадет в цене

15.07.2021 12:48

В Магнитогорске разрешено выгуливать собак в парках

15.07.2021 12:25

Роструд разрешил отстранять невакцинировавшихся без содержания

15.07.2021 12:23

Расценки ИА «Урал-пресс-информ» на политическую рекламу

15.07.2021 12:13

Два общества Группы ММК получили мощный инструмент для повышения эффективности своей деятельности

15.07.2021 12:12

В Челябинской области за сутки ковид унес жизни 14 человек

15.07.2021 11:25

Челябинск больше всего нуждается в поварах, водителях, медсестрах и воспитателях

15.07.2021 11:24

Во время ночных пожаров в Челябинской области эвакуировали 45 человек

15.07.2021 11:22

В Челябинске пройдет большой турнир по уличному баскетболу

15.07.2021 11:00

В Коркино женщина перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

15.07.2021 10:54

Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор

15.07.2021 10:37

Вторая группа детей, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, улетела на Черное море

15.07.2021 10:23

ХК «Трактор» посетил производство стратегического партнера - Группы компаний «Ариант»

15.07.2021 10:12

Минздрав опровергает информацию о назначении нового главврача ГКБ №6 Челябинска

15.07.2021 10:10

Ученые из Екатеринбурга обнаружили на Таганае любку двулистную и гудайеру ползучую

15.07.2021 10:07

В Историческом музее открылась выставка татарских художников «Душа народа»

15.07.2021 10:04

Штрафники пополняют бюджет Магнитогорска

15.07.2021 09:51

В августе на Аркаиме вновь будет удивлять «Крынка»

15.07.2021 09:26

Челиндбанк подвел итоги первого полугодия 2021 года

14.07.2021 19:59

Четверг в Челябинской области без осадков

14.07.2021 19:46

Ковид откорректировал сроки проведения фестиваля гуманного отношения к животным в Челябинске

14.07.2021 19:17

МГТУ ищет подрядчика для строительства ФОКа с бассейном

14.07.2021 18:50

ВТБ снижает ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога

14.07.2021 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 15 июля

14.07.2021 18:38

В Челябинске ограничили движение в сторону площади Революции

14.07.2021 18:12

Вода в Тургояке небезопасна: в Миассе закрыли городской пляж

14.07.2021 17:42

Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере

14.07.2021 17:36

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое

14.07.2021 17:24

В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

14.07.2021 17:23

Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем

14.07.2021 17:20

В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом

14.07.2021 17:15

В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР

14.07.2021 17:07

В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом

14.07.2021 16:57

В Магнитогорске хранятся уникальные издания

14.07.2021 16:56

Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города

14.07.2021 16:53

В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог

14.07.2021 16:17

Новый начальник управления транспорта Челябинска «пошел в народ»

14.07.2021 15:48

Жители Муслюмово обнаружили новую свалку отходов птицефабрики

14.07.2021 15:46

Дышать станет легче: Лихачев заявил о несомненной пользе для людей «Экомонитора»

14.07.2021 15:44

Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет

14.07.2021 14:27

Новые трамваи Челябинска украсит уникальный паттерн

14.07.2021 14:12

Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали

14.07.2021 13:08

Геймеры Челябинской области снова сразятся в кибертурнире «За Танкоград»

14.07.2021 12:51

Женщина-водитель пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД

14.07.2021 12:05

В Челябинске водитель погрузчика спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

14.07.2021 12:01

В России намерены добавить плавающим ставкам по кредитам фиксации

14.07.2021 11:44

“С Талибаном нужно считаться”: в МИД рассказали о встрече с талибами из Афганистана

14.07.2021 11:37

Дезинфекция-вариант защиты от пандемии

14.07.2021 11:36

В Челябинской области за сутки выявлено 283 случая ковида

14.07.2021 11:25

Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства

14.07.2021 11:16

Пожарные спасли жизнь женщины и ее собаки Сонечки

14.07.2021 10:49

Миасский автозавод «УРАЛ» приглашает на работу

14.07.2021 10:48

Еткульский район активно благоустраивается