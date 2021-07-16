Железнодорожники героически отстаивали Карталинский район, не щадя себя

Работники Южно-Уральской железной дороги проявили себя, как настоящие герои, когда в кратчайшие сроки пришли на помощь жителям Карталинского района, где на прошлой неделе бушевали пожары невиданной силы.

В самом пекле в эти по-настоящему жаркие июльские дни побывал и заместитель начальника восстановительного поезда станции Карталы Алексей Кравцов. Он рассказал, что поезд предназначен, прежде всего, для устранения последствий схода подвижного состава с рельсов, но также и для оказания помощи в пределах своих тактико-технических возможностей при ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера.

Поезд в боевой готовности находится всегда. Алексей Кравцов получил приказ об отправлении в полночь восьмого июля.

«Отправились со станции Карталы до станции Джабык, на помощь в тушении пожара в лесополосе. На место прибыли даже за меньшее время, чем положено по нормативу (он составляет сорок минут – прим.). Уже тогда в вагонах явственно чувствовался запах гари, и в лесном массиве уже были видны следы возгораний. По прибытии на станцию Джабык наш поезд был переставлен на пятый соединительный путь. Определились с местом сгона бульдозеров ДЭТ-250 (в количестве двух единиц), предназначенных для осуществления обваловки и устройства минерализованных полос. После поезд ушел в Аннеское, а мы остались с людьми», - рассказывает Алексей Николаевич (бульдозеры ДЭТ-250 – легендарная техника, произведенная на Челябинском тракторном заводе - прим.).

О бульдозеристах он говорит с нескрываемой гордостью. Это настоящие профессионалы – опытные, умелые. И просто надежные люди, всегда готовые выполнить поставленные задачи и подставить плечо товарищу.

«Все они за управлением данных машин находятся не первый год, то есть уже неоднократно сталкивались с подобными ситуациями. Правда, таких масштабов бедствия мы, конечно, не ожидали. На рассвете, когда работали в лесном массиве, ветер еще не был таким сильным. Да, горело, да, было большое задымление, но вот ближе к обеду, когда поднялся сильный ветер, масштабы распространения огня и, соответственно, его сила увеличились в разы. Как по верху он шел гораздо быстрее и сильнее, так и по низу», - вспоминает Алексей Кравцов.

После устройства минерализованных полос в лесополосе – их железнодорожники делали от шести до 12-ти метров шириной, с усилением ветра и постоянной сменой его направления стало понятно: огонь в лесу уже не удержать. Тогда было принято решение (других вариантов, в принципе, и не оставалось) – отойти к станции Джабык.

«Добравшись до окраины станции, развернули бульдозеры обратно в сторону леса и начали уже непосредственно опашку поселка. Где-то через полчаса увидели пламя, очень быстро приближающееся к населенному пункту, – ветер тогда уже поднялся очень сильный. Огонь шел и по верху, и по низу. Бульдозеристы, не останавливаясь, продолжали опашку, спасая жилой сектор, дома, имущество людей. Бульдозерами работали до последнего. Вокруг уже появился плотный дым, же нечем было дышать, летели огненные искры, горящие ветки. Работали мы и тогда, когда уже ничего не было видно, когда огонь подошел к поселку уже вплотную. Один бульдозер отталкивал вал земли и отходил, так как вал начинал гореть и перекидываться на технику, второй бульдозер подхватывал и отталкивал его дальше. Таким образом и работали: переталкивали, переталкивали, переталкивали», - отмечает Алексей Николаевич.

Потом, когда огонь уже окружил их со всех сторон, отважные работники железной дороги - Алексей Кравцов, бульдозеристы Александр Голубев, Владимир Алабжин и Евгений Половинкин - выбрали небольшой прямой участок, обустроили вокруг себя минерализованное поле диаметром около ста метров и встали внутри него. Только таким образом удалось сохранить машины и спасти свои жизни.

«Все свои действия я, конечно, координировал со штабом, который был развернут на станции Джабык. Также созванивался с Челябинском – со своим прямым руководством», - рассказывает Алексей Кравцов.

Впоследствии на краю поселка, когда он и его люди уже пришли из леса, команда железнодорожников продолжила работать в связке с пожарными.

«Мы отталкивали землю бульдозерами, они тут же водой рядом поливали, чтобы огонь не перекинулся по гусеницам, не залез на технику. Также сотрудники МЧС отбивали огонь струей воды, чтобы он не перекидывался на частный сектор. Кроме того, мы пробивали минерализованные полосы вдоль железной дороги, чтобы дома не оказались в окружении», - вспоминает те горячие дни Алексей Николаевич.

Он отмечает, что ситуации всегда разные, одинаковых никогда не бывает, однако сплоченность коллектива, четкость выполнения команд приносят нужный, правильный результат.

«Люди у нас всегда находятся в боевой готовности. По первому звонку прибывают на место и выполняют то, что им поручено», - подчеркивает Алексей Кравцов.

Не отказывали работники железной дороги и местным жителям, подходившим и просившим о помощи, – бульдозеры поработали и на узких улицах Джабыка, прогоняя огонь все дальше и дальше от населенного пункта.

«Лес, конечно, очень жалко, но деревья вырастут через двадцать лет. А вот люди, которые все потеряли… Им как быть?!» - рассуждает Алексей Николаевич.

По его словам, Джабык выгорел не весь. Там, где работала его команда, - с четной стороны, поселок пострадал меньше, чем с другой.

Опахивали бульдозеристы ЮУЖД и дороги вблизи населенного пункта. Заходили прямо в огонь и все засыпали землей. События тех страшных дней показали, что и люди большие молодцы, и техника хорошая – не подвела.

Из Джабыка в Анненское, к своему поезду, добирались своим ходом. И добрались лишь спустя двое суток. По пути успевали обустроить минерализованные полосы (искусственно созданные противопожарные барьеры). Ехали и гребли, гребли землю…

«Перемещаемся по окраине Джабыка, видим очаги возгорания, опускаем лопату, наталкиваем на нее землю, чтобы притушить пламя. Где-то гусеницами развернешься, притопчешь огонь. Как человек его ногами топчет, точно так же делали бульдозерами. Мы не только предотвращали приход огня, но и контролировали ситуацию там, где все горело. Туда, куда можно было заехать, заезжали и тушили, тушили, тушили. Дерево горит – засыпаем его землей: она, как и вода, помогает в борьбе с огнем», - отмечает Алексей Кравцов.

По его словам, верховой пожар распространялся очень быстро – со скоростью около 60-70-ти километров в час, перекидываясь все на новые и новые деревья.

«Вся проблема была в ветре. Не было бы ветра, потушить лес было бы гораздо проще. А тут сосны, иголки смолянистые – вспыхивали, как порох. В лес, когда опашку делали, заходишь – там такая сушь… Страшная! С марта ни одного дождя не было. Достаточно малейшей искорки и ветра!» - вспоминает Алексей Кравцов.

Также на тушении пожаров в Карталинском районе помощь оказывала команда Магнитогорского восстановительного поезда: начальник Виктор Бубнов, его заместитель Валерий Маркелов, мастер Юрий Панов, машинисты Алексей Фаремец, Виталий Гейчев и Алексей Шевкун.

Отдельно нужно отметить водителя Алексея Ананко - он без устали, один, доставлял до места сменные бригады, подвозил все необходимое для обеспечения деятельности бульдозерной техники. Незаменимыми тогда оказались и проводницы восстановительного поезда: Анна Боровикова и Анна Степанова. Каждый был на своем месте и внес свой важный вклад в общее дело спасения людей.

Вместе с сотрудниками восстановительного поезда в очаге пожара работали и сотрудники пожарного поезда. Начальник пожарного поезда станции Магнитогорск Максим Овчинников, по приказу руководства, направился на станцию Джабык в первый же день, восьмого июля. Миссия его команды состояла в обеспечении водой пожарных автомобилей подразделений МЧС, которые тушили пожары в лесном массиве на территории Карталинского района. Также пожарный поезд привлекался на тушение возникающих очагов пожаров на перегоне Джабык – Запасное.

«Кроме того, мы осуществляли защиту объектов РЖД от огня. Была реальная угроза распространения пламени, сильный ветер от горящих рядом строений разносил искры и пламя на здание поста электрической централизации станции Запасное, который имеет очень важное значение, – там находится оборудование, отвечающее за организацию движения железнодорожных составов на определенном участке. В случае выхода из строя этого оборудования часть участка прекратила бы свою деятельность по перевозке грузов. Мы приняли все меры по защите этого объекта, задачу выполнили в кратчайшие сроки – своевременно и профессионально», - рассказывает Максим Анатольевич.

В общей сложности караулы магнитогорского пожарного поезда работали в Карталинском районе четверо с половиной суток – и не только на станциях Запасное и Джабык, но и на перегонах между станциями (домой они вернулись лишь ночью 12-го июля).

«Задачи выполняли впятером, иногда, может быть, и сверх своих возможностей. Мастерство и профессиональная выучка наших людей помогли справиться со всеми задачами в полном объеме – и подвоз воды пожарным подразделениям организовали, и заправку их техники, и пожар тушили - в пределах тактико-технических возможностей пожарного поезда. И даже немного помогли МЧС в эвакуации людей пенсионеров на станции Джабык», - отмечает Максим Овчинников.

По его словам, пожар был крупным, сложным, в его тушении участвовало очень много представителей различных ведомств, деятельность которых штабу пожаротушения нужно было грамотно скоординировать.

«Было организовано взаимодействие между всеми структурами, чтобы указания и приказы вовремя доходили до всех участников тушения и вовремя выполнялись», - подчеркивает начальник магнитогорского пожарного поезда.

… В эпицентре страшных июльских событий оказался и электромеханик Магнитогорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, обслуживающий станцию Джабык, Юрий Ивекеев. Он героически, самоотверженно, на пределе сил, боролся со стихией на собственном тракторе МТЗ-80 – долгие часы опахивал землю у леса с помощью плуга. Вместе с ним с помощью своей техники населенный пункт спасали, пытаясь остановить распространение пожара, и другие работники железной дороги: путеец Евгений Гредяев из Магнитогорской дистанции пути и механик Магнитогорской дистанции СЦБ Данил Чичерин.

Юрий Ивекеев, к слову, на том страшном пожаре лишился своих построек, гаража и участка – отстаивал поселок, станцию, а вот личное хозяйство спасти не успел.

… Побывать в опасной зоне пришлось и машинистам пригородного поезда. Девятого июля, отправившись в путь уже через 15 минут после получения распоряжения (первой точкой была станция Запасное), бригада электропоезда добралась до места назначения за каких-то двадцать минут - при том, что в обычной жизни на эту дорогу уходит час. А в критической ситуации, можно сказать, долетели.

Плохая видимость – на двести метров вперед не видно ни зги, сильный дым, от которого так тяжело дышать, вынужденное снижение скорости на особо задымленных участках – все эти факторы не повлияли на готовность бригады поезда к совершению подвигов в зоне ЧС.

Машинист Сергей Проценко рассказывает, что ему за более чем тридцать лет работы (в профессии он с 1989-го года) в столь экстремальных условиях пришлось действовать впервые.

«От бригады требовалась максимальная быстрота. Мы понимали, что ситуация по-настоящему чрезвычайная. Нам нужно было максимально быстро вывезти из зоны бедствия людей и доставить их в безопасное место. Это была наша главная задача», - отмечает Сергей Леонтьевич.

Действовали работники Карталинского участка моторвагонного депо Сакмарская Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава в условиях крайне непростых. Его напарник, машинист Евгений Самарин, плохо себя почувствовал - дышать было чем, но продолжал свою миссию, невзирая ни на что.

Несмотря на все сложности, подстерегавшие в пути, отважные машинисты доставили в Карталы 61-го пассажира – жителей пострадавших от огня поселков Запасное и Джабык, прибежавших на станцию вместе со своими домашними животными, - целыми и невредимыми. В числе спасенных было 16 детей и три маломобильных гражданина.

«Морально людям, конечно, очень тяжело пришлось. В Карталах пострадавших встречали экстренные службы, психологи, скорые, полиция. С людьми сразу началась работа», - отмечает Сергей Проценко.

Он находился на работе, когда руководство депо позвонило и сказало, что нужно организовать экстренный рейс. В 13.20 получил указание, в 13.34, вместе с Евгением Самариным приведя электропоезд в рабочее состояние, экстренно отправился в опасную зону.

Поездной диспетчер также отлично справился с задачей, сделав все возможное, чтобы поступивший в его распоряжение электропоезд прибыл на станцию Запасное – она в 60-ти километрах от депо - максимально быстро. Пришлось останавливать грузовые поезда, чтобы пропустили: поезд Проценко и Самарина шел вне графика.

«Мы очень спешили, потому что прекрасно понимали, что люди в зоне бедствия. По-другому поступить мы просто не могли», - отмечает Сергей Леонтьевич.

По его словам, отработка действий в экстренных ситуациях на предприятии, конечно же, проводится – руководство ЮУЖД уделяет этому вопросу большое внимание, то есть в теории это знакомо. Но на практике… Не дай бог, чтобы еще раз случилось что-то подобное.

«Сначала мы остановились в Запасном, посадили людей, потом отправились в Джабык – там в поезд села основная масса пассажиров. Затем снова вернулись в Запасное – туда принесли человека. Мы помогли посадить его в поезд. И уже оттуда без остановок поехали в Карталы», - вспоминает Сергей Проценко.

Евгений Самарин признается: зрелище было жуткое. Вокруг железной дороги полыхали леса. Все вокруг исчезало в дыму.

«Мы очень торопились. По дороге подавали сигналы. На участках с плохой видимостью снижали скорость. Те, где дыма не было, проезжали с максимальной скоростью», - рассказывает Евгений Александрович.

Мужественный машинист ничего не говорит про трудности: вроде как обычное дело – доехать и забрать пассажиров. Просто здесь выезжать пришлось экстренно.

… В результате пожаров в Карталинском районе четыре работника железной дороги остались без крова. Родное предприятие в беде своих людей не бросило – в настоящее время на ЮУЖД, через благотворительный фонд «Почет», ведется сбор помощи пострадавшим.

От Центральной дирекции инфраструктуры поступит материальная поддержка.

Межрегиональный координационный совет ветеранов уже оказал помощь неработающим пенсионерам-железнодорожникам.