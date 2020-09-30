Железнодорожный переезд в Чурилово закроют для автомобилистов
Железнодорожный переезд в челябинском поселке Чурилово сегодня, 30-го сентября, в десять часов вечера закроют для автомобилистов.
Движение автотранспорта будет закрыто до четырех утра первого октября - в связи с проведением аварийных работ на железнодорожного пути перегона "Тракторострой-Чурилово" (на переезде "2109 км").
Как сообщет пресс-служба администрации Челябинска, объезд будет осуществляться по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Ленина и Линейной.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.