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Железнодорожный переезд в Чурилово закроют для автомобилистов

Общество
Сегодня, 20:52
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Железнодорожный переезд в челябинском поселке Чурилово сегодня, 30-го сентября, в десять часов вечера закроют для автомобилистов. 

Движение автотранспорта будет закрыто до четырех утра первого октября - в связи с проведением аварийных работ на железнодорожного пути перегона "Тракторострой-Чурилово" (на переезде "2109 км").

Как сообщет пресс-служба администрации Челябинска, объезд будет осуществляться по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Ленина и Линейной.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

 

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